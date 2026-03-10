Состоялось заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга - ФОТО

10 марта состоялось заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Как сообщили в Кабинете Министров, на заседании, прошедшем под председательством премьер-министра, председателя Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ) Али Асадова, были подробно обсуждены Отчет о деятельности портфельных компаний, находящихся в управлении Холдинга, по итогам 2025 года, основные показатели деятельности и финансовые результаты, в том числе показатели общего дохода и EBİTDA (прибыль компании до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации - расходов на обновление активов), общий обзор перспектив развития ООО «Агропромышленный комплекс Азерпамбыг», применение к портфельным компаниям АИХ новых нормативно-правовых актов, принятых в связи с организацией эффективного управления государственными финансами и другие текущие вопросы.

По вопросам, включенным в повестку дня, была заслушана обширная презентация главного исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслана Алиханова. Члены Наблюдательного совета АИХ, председатель правления АИХ и приглашенный на заседание министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики Меджнун Мамедов выступили по вопросам, представленным на заседании.

По итогам заседания по обсуждаемым вопросам были приняты решения с учетом мнений и предложений членов Наблюдательного совета АИХ и даны соответствующие поручения Правлению холдинга.