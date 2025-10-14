 Gucci, Chloé и Loewe: Еврокомиссия оштрафовала модные бренды более чем на $182 млн | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Gucci, Chloé и Loewe: Еврокомиссия оштрафовала модные бренды более чем на $182 млн

First News Media15:05 - Сегодня
Gucci, Chloé и Loewe: Еврокомиссия оштрафовала модные бренды более чем на $182 млн

Еврокомиссия во вторник сообщила, что оштрафовала модные бренды Gucci, Chloe и Loewe на общую сумму 157 млн евро (181,52 млн долларов) за фиксацию цен при перепродаже, что нарушает правила конкуренции ЕС.

Комиссия добавила, что подобная антиконкурентная практика повышает цены и сокращает выбор для потребителей.

«В частности, три модные компании вмешивались в коммерческую политику своих ритейлеров, вводя ограничения - запрещая отклоняться от рекомендованных розничных цен, устанавливая предельные размеры скидок и определяя конкретные периоды распродаж», - говорится в заявлении ЕК.

Gucci принадлежит французской люксовой группе Kering, Chloé - швейцарской группе Richemont, а Loewe - LVMH.

Источник: FashionNetwork

Поделиться:
265

Актуально

Мнение

Саммит мира по Ближнему Востоку. Азербайджан - в центре мировой дипломатии

Общество

В Азербайджане вводятся ограничения в связи с пассажироперевозками на такси

Общество

Обнародована численность населения Азербайджана

Политика

В Баку назвали причину переноса визита председателя ОБСЕ в Азербайджан - ...

В мире

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии более 253 млн евро за продолжающуюся оккупацию

Макрон предупредил, что вотум недоверия кабмину приведет к роспуску парламента

Генсек НАТО высмеял «ковыляющую домой» подлодку РФ

Эрдоган: Путь к урегулированию лежит через создание Палестинского государства

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Путин и Пашинян поспорили на саммите СНГ - ВИДЕО

Число приехавших на заработки в Россию индийцев увеличилось в 22 раза

На 80-м году жизни скончалась звезда «Крестного отца» Дайан Китон

ЕС ввел новую систему регистрации при въезде

Последние новости

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии более 253 млн евро за продолжающуюся оккупацию

Сегодня, 16:58

20 % коммунальных расходов этих лиц оплатит государство

Сегодня, 16:48

Президент Ильхам Алиев утвердил Кигалийскую поправку

Сегодня, 16:38

Макрон предупредил, что вотум недоверия кабмину приведет к роспуску парламента

Сегодня, 16:30

В Азербайджане вводятся ограничения в связи с пассажироперевозками на такси

Сегодня, 16:20

Генсек НАТО высмеял «ковыляющую домой» подлодку РФ

Сегодня, 16:12

Продолжаются работы по приведению объектов общепита в соответствие с санитарными нормами - ФОТО

Сегодня, 16:08

В Азербайджанской национальной библиотеке открылся «Уголок туркменской литературы» - ФОТО

Сегодня, 16:03

Kapital Bank объявил финансовые результаты за третий квартал 2025 года

Сегодня, 15:58

Обнародована численность населения Азербайджана

Сегодня, 15:55

Эрдоган: Путь к урегулированию лежит через создание Палестинского государства

Сегодня, 15:50

В Музее Победы началась установка экспонатов и инсталляций - ВИДЕО

Сегодня, 15:48

В Баку назвали причину переноса визита председателя ОБСЕ в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:43

Саммит мира по Ближнему Востоку. Азербайджан - в центре мировой дипломатии

Сегодня, 15:37

Gucci, Chloé и Loewe: Еврокомиссия оштрафовала модные бренды более чем на $182 млн

Сегодня, 15:05

Токаев анонсировал изменения в конституции

Сегодня, 14:50

По итогам трехсторонней встречи спикеров парламентов принята Исламабадская декларация - ФОТО

Сегодня, 14:37

Погода на среду: В Баку ожидается до 23°C

Сегодня, 14:24

Эрдоган: Трамп будет главным наблюдателем за режимом прекращения огня в Газе

Сегодня, 14:17

ВОЗ предупреждает о широком распространении устойчивости к стандартным антибиотикам во всем мире

Сегодня, 14:07
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10