Gucci, Chloé и Loewe: Еврокомиссия оштрафовала модные бренды более чем на $182 млн

Еврокомиссия во вторник сообщила, что оштрафовала модные бренды Gucci, Chloe и Loewe на общую сумму 157 млн евро (181,52 млн долларов) за фиксацию цен при перепродаже, что нарушает правила конкуренции ЕС.

Комиссия добавила, что подобная антиконкурентная практика повышает цены и сокращает выбор для потребителей.

«В частности, три модные компании вмешивались в коммерческую политику своих ритейлеров, вводя ограничения - запрещая отклоняться от рекомендованных розничных цен, устанавливая предельные размеры скидок и определяя конкретные периоды распродаж», - говорится в заявлении ЕК.

Gucci принадлежит французской люксовой группе Kering, Chloé - швейцарской группе Richemont, а Loewe - LVMH.

Источник: FashionNetwork