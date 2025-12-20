 Маск установил рекорд по размеру состояния | 1news.az | Новости
Маск установил рекорд по размеру состояния

First News Media23:10 - 20 / 12 / 2025
Маск установил рекорд по размеру состояния

Американский предприниматель Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в 700 миллиардов долларов.

Об этом пишет Forbes.

Новый рекорд связан с отменой штатом Делавэр решения нижестоящего суда, аннулировавшего присуждение бизнесмену опционов на акции Tesla. Их стоимость теперь составляет 139 миллиардов долларов.

По данным Forbes, предпринимателю благодаря обжалованию теперь принадлежит 749 миллиардов долларов.

Источник: Газета.ру

