В Тегеране открылась станция метро в честь армянской христианской общины - ФОТО

В Тегеране открыли новую станцию метро в честь армянской христианской общины Ирана.

Как передают армянские СМИ, станция "Марьям-е-Мокаддас" ("Благословенная Дева Мария") находится в нескольких минутах ходьбы от собора Святого Саркиса.

Современная иранская армянская диаспора в её институциональном виде насчитывает около четырёх столетий истории. Её формирование связано как с древними миграционными процессами, так и с переселениями, инициированными персидскими шахами, прежде всего в период Сефевидов.