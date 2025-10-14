 При организации Фонда Возрождения Карабаха проведена панельная встреча на тему «Возрождение Карабаха и новая модель развития Азербайджана» | 1news.az | Новости
При организации Фонда Возрождения Карабаха проведена панельная встреча на тему «Возрождение Карабаха и новая модель развития Азербайджана»

First News Media20:20 - Сегодня
При организации Фонда Возрождения Карабаха проведена панельная встреча на тему «Возрождение Карабаха и новая модель развития Азербайджана»

В рамках выставки «Rebuild Karabakh 2025» при организации Фонда Возрождения Карабаха была проведена панельная встреча на тему «Возрождение Карабаха и новая модель развития Азербайджана».

Во встрече приняли участие председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы, заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов, главный исполнительный директор компании Caspian Event Organisers Фарид Мамедов, директор Закрытого акционерного общества Tabaterra Эльман Джавашир и директор по развитию недвижимости ООО PMD Group Камиль Алиев.

На панельной встрече, прошедшей под модерацией руководителя отдела по фандрайзингу и коммуникациям Фонда Возрождения Карабаха Пэрвин Багировой, были обсуждены новые градостроительные принципы на освобождённых территориях, интеграция региона в экономику Азербайджана и мира, практические примеры государственно-частного партнёрства и основные вызовы, возникающие на следующем этапе.

Было подчеркнуто, что Карабах формируется не только с экономической и инвестиционной точек зрения, но и как важная опора новой и устойчивой модели развития Азербайджана. Также отмечено, что регион создаёт широкие возможности для инвесторов, предпринимателей и специалистов, а также благоприятную среду для сотрудничества и инновационных инициатив.

После выступлений спикеры ответили на многочисленные вопросы участников панели.

В завершение встречи выступающим были вручены Фондом Возрождения Карабаха специальные плакеты, сертификаты и саженцы оливкового дерева по случаю годовщины Дня Победы.

При организации Фонда Возрождения Карабаха проведена панельная встреча на тему «Возрождение Карабаха и новая модель развития Азербайджана»

