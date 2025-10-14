Этой осенью Баку готовится принять масштабное культурное событие!

«Полет в Баку. Арт-уикенд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС» — под таким названием с 31 октября по 2 ноября в столице Азербайджана пройдет грандиозный фестиваль, объединяющий искусство, культуру и экологию.

Этот иммерсивный проект превратит Баку в живую сцену современного творчества, диалога и открытий.

Инициатором и автором идеи трёхдневного арт-фестиваля, организованного при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения IDEA, выступает Лейла Алиева, вице-президент Фонда и основатель IDEA.

Она отмечает значимость события: «Полет в Баку — почувствуй это сейчас. Этот призыв о том, чтобы слушать, видеть, чувствовать и представлять в воображении. Это мост, соединяющий память и фантазию, наследие и инновации, сердца и надежду».

Главная тема фестиваля — вода как символ жизни, обновления и устойчивого развития. Особое внимание будет уделено экологической ситуации в океанах и морях посредством языка искусства.

Торжественная церемония открытия Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW состоится 31 октября в Центре Гейдара Алиева. В этот день гостей ждут сразу несколько значимых событий:

• выставка знаменитого колумбийского художника и скульптора Фернандо Ботеро;

• совместный проект ООН и IDEA — экспозиция My Seas, My Oceans, включающая произведения ведущих азербайджанских художников на темы экологической ответственности и устойчивого развития.

Также состоится премьера иммерсивного перформанса инклюзивной танцевальной группы Dance Ability под руководством Нигяр Султановой, объединяющего людей с инвалидностью и без. Вечер продолжит незабываемый концерт — уникальное сочетание R&B и джазовой импровизации в исполнении легендарной Шерил Pepsii Райли (США) и группы Interplay.

Во время фестиваля десятки ключевых площадок Баку — Центр Гейдара Алиева, Музей Каменной летописи, Ичеришехер, Дворец ширваншахов, Национальный приморский парк, Национальный музей искусств и ведущие галереи города — оживут более чем 40 проектами: выставками, перформансами, музыкальными и поэтическими вечерами, арт-инсталляциями и технологическими экспериментами. Через арт-объекты, перформансы, образовательные программы и инициативы фестиваль соединит богатое культурное наследие Азербайджана с современной креативной энергией.

Гостей ждёт насыщенный календарь событий:

• кинетическая инсталляция «Последняя волна» Эльвина Набизаде;

• мультидисциплинарный проект «Фисташковое дерево: корни памяти», сочетающий литературу, ремесло и экологию в центре творчества Максуда Ибрагимбекова

• поэтические вечера под кураторством Нигяр Гасанзаде;

• специальная детская программа под руководством Фирузы Султан-заде, охватывающая различные направления искусства для детей 3–14 лет;

• презентация работ участников фестиваля «Baku Steel Art 2025».

Помимо выставок и перформансов, фестиваль создаст инклюзивную платформу для общения и обучения: лекции, экскурсии, экологические семинары и визиты в художественные студии.

«Полет в Баку. Арт-уикенд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС» — это не просто культурное событие. Это мост между прошлым и будущим, локальным и глобальным, традицией и новаторством. Фестиваль приглашает весь мир открыть для себя азербайджанское искусство во всей его яркости и многогранности.

Некоторые выставки, входящие в программу «Арт-уикенда», начнут работу уже с 29 октября. Полный план мероприятий вскоре появится на официальном сайте проекта. По всем вопросам и предложениям можно обращаться по адресу: [email protected]

Следите за новостями фестиваля в Instagram: @bakuartweekend