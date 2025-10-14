Макрон впервые выпал из топ-50 самых популярных политиков страны

Президент Франции Эммануэль Макрон стал первым действующим главой государства, который не вошел в топ-50 самых популярных политиков страны.

Об этом сообщает журнал Paris Match.

«Мы знали о большом недоверии и сдержанном гневе французов (к Макрону. – прим. ред.). Но на этот раз он прозвучал громко. Эммануэль Макрон — первый действующий президент Республики, не вошедший в наш рейтинг пятидесяти самых популярных политических деятелей Франции, составленный в декабре 2003 года», — пишет издание.

По информации журнала, Макрон занял 51-ю строчку рейтинга, незначительно уступив ушедшему в отставку с поста премьер-министра Франсуа Байру. Отмечается также, что его предшественники Николя Саркози и Франсуа Олланд за время своего правления ни разу не опускались ниже 43-го места.