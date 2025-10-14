Азербайджанские шахматисты стали серебряными медалистами чемпионата Европы

Мужская сборная Азербайджана по шахматам завоевала серебряную медаль на командном чемпионате Европы, проходившем в Батуми.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в заключительном - IX туре наша команда встречалась с шахматистами Сербии и потерпела поражение со счетом 1:3. В составе нашей команды Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов и Айдын Сулейманлы уступили своим соперникам, единственную победу одержал Эльтадж Сафарли. Наши гроссмейстеры завершили соревнования на втором месте с 13 очками.

Титул чемпиона континента завоевала Украина, у Сербии - «бронза».

Женская сборная Азербайджана по шахматам завершила чемпионат Европы без медалей.