 Севиндж Фаталиева: Саммит мира по Ближнему Востоку вошел в историю как одно из важнейших международных событий | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Севиндж Фаталиева: Саммит мира по Ближнему Востоку вошел в историю как одно из важнейших международных событий

First News Media21:20 - Сегодня
Севиндж Фаталиева: Саммит мира по Ближнему Востоку вошел в историю как одно из важнейших международных событий

Саммит мира по Ближнему Востоку, прошедший в египетском Шарм-эш-Шейхе, вошёл в историю как одно из важнейших международных событий.

Приглашение президента Азербайджана Ильхама Алиева на этот престижный форум стало ярким свидетельством растущего международного авторитета нашей страны, а также её конструктивной роли в вопросах мира и безопасности.

Об этом заявила депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева.

Депутат подчеркнула, что после освобождения своих территорий от армянской оккупации Азербайджан не ограничился восстановлением разрушенных земель, а превратил их в пример устойчивого развития. Сегодня Карабах и Восточный Зангезур — не только символ возрождения, но и модель новой философии мира, основанной на созидании, возвращении жизни и укреплении доверия. Опыт Азербайджана в адаптации и социальной реабилитации постконфликтных территорий позволяет Баку предлагать миру не просто заявления, а реальные решения. Это включает организацию возвращения вынужденных переселенцев, восстановление инфраструктуры и интеграцию освобождённых территорий в общенациональный процесс развития. Этот опыт вызывает большой интерес в различных регионах мира. Азербайджан доказал, что путь к миру лежит через развитие, образование, инновации и «зелёные» технологии — через реальные шаги, а не декларации.

По словам парламентария, приглашение президента Ильхама Алиева на саммит в Шарм-эш-Шейх стало закономерным итогом последовательной и сбалансированной внешней политики Азербайджана. Баку строит отношения на принципах уважения суверенитета, равенства и взаимной выгоды, выступая за диалог и укрепление доверия. Азербайджан — одна из немногих стран, сумевших сохранить конструктивные отношения как с арабским миром, так и с Израилем, проводя независимую политику, свободную от предвзятости и двойных стандартов. Государства региона рассматривают Азербайджан как надёжного партнёра, способного выполнять посредническую миссию и предлагать практические решения, а не идеологические лозунги. Эта способность к диалогу делает участие Баку в ближневосточных процессах особенно значимым. Азербайджан укрепил связи с Египтом, Саудовской Аравией, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами, развивает сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах и при этом остаётся стратегическим партнёром Израиля.

Севиндж Фаталиева отметила, что участие президента Ильхама Алиева в саммите в Египте органично вписывается в интенсивную дипломатическую повестку последних месяцев. Глава государства успешно представляет Азербайджан на многочисленных международных площадках — от Генеральной Ассамблеи ООН до саммитов Европейского политического сообщества, Организации тюркских государств и СНГ. На всех этих платформах Азербайджан неизменно выступает с одних и тех же принципиальных позиций: защита международного права, уважение суверенитета, равенство государств, обеспечение энергетической и транспортной безопасности, а также устойчивое развитие. Эта последовательность усиливает международное доверие к азербайджанской дипломатии, основанной на независимости, балансе интересов и прагматизме.

«Азербайджан не ограничивается ролью наблюдателя в международных процессах, — подчеркнула депутат. — Наша страна активно формирует новые форматы сотрудничества, охватывающие энергетику, транспорт и гуманитарные инициативы. Сегодня мир воспринимает Азербайджан как государство, способное объединять регионы, интересы и культуры. Это превращает Баку не просто в участника глобальных процессов, а в важное звено новой архитектуры мира и безопасности. В эпоху, когда кризис доверия в международных отношениях становится всё глубже, Азербайджан предлагает альтернативу — дипломатию, которая объединяет, а не разделяет. Участие президента Ильхама Алиева в Саммите мира в Шарм-эш-Шейхе — яркое воплощение именно этой политики — политики мира через развитие».

Поделиться:
166

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поделился публикацией об участии в Саммите мира по Ближнему Востоку

Общество

На судебном процессе по делу Рубена Варданяна заслушаны показания - ФОТО

Общество

При организации Фонда Возрождения Карабаха проведена панельная встреча на тему ...

Общество

Подготовлена карта Зангезурского коридора - ФОТО

Политика

Состоялась церемония открытия совместных учений «Единство-2025» - ФОТО

Севиндж Фаталиева: Саммит мира по Ближнему Востоку вошел в историю как одно из важнейших международных событий

Делегация Министерства обороны Сербии находится с визитом в Азербайджане

Хикмет Гаджиев обсудил двустороннее сотрудничество с послом Литвы в Баку

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

В Баку начала работу 67-я Генеральная Ассамблея Международной ассоциации судей - ФОТО- ОБНОВЛЕНО

В Баку состоялась трехсторонняя встреча Азербайджан-Иран-Россия, принято Коммюнике - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Таджикистане состоится встреча Ильхама Алиева и Владимира Путина

Президент Ильхам Алиев прибыл в Египет - ФОТО

Последние новости

Состоялась церемония открытия совместных учений «Единство-2025» - ФОТО

Сегодня, 22:00

На судебном процессе по делу Рубена Варданяна заслушаны показания - ФОТО

Сегодня, 21:40

Этой осенью Баку готовится принять масштабное культурное событие!

Сегодня, 21:22

Севиндж Фаталиева: Саммит мира по Ближнему Востоку вошел в историю как одно из важнейших международных событий

Сегодня, 21:20

Делегация Министерства обороны Сербии находится с визитом в Азербайджане

Сегодня, 21:00

В Тегеране открылась станция метро в честь армянской христианской общины - ФОТО

Сегодня, 20:40

Оплата не проходит: в Баку из-за проблем с картами - давка в метро - ФОТО

Сегодня, 20:23

При организации Фонда Возрождения Карабаха проведена панельная встреча на тему «Возрождение Карабаха и новая модель развития Азербайджана»

Сегодня, 20:20

Власти Израиля решили не открывать КПП «Рафах»

Сегодня, 20:00

Подготовлена карта Зангезурского коридора - ФОТО

Сегодня, 19:40

Представители омбудсмена провели расследование на месте обнаруженного в Агдере массового захоронения

Сегодня, 19:20

Ильхам Алиев поделился публикацией об участии в Саммите мира по Ближнему Востоку

Сегодня, 19:05

Азербайджанские шахматисты стали серебряными медалистами чемпионата Европы

Сегодня, 19:00

Исследование: родители сжигают до 3000 калорий, собирая детей в школу

Сегодня, 18:45

Эйюб Кулиев дирижировал Билькентским симфоническим оркестром в Анкаре – ФОТО

Сегодня, 18:25

Халг Банк и Qatar Airways предоставляют для клиентов эксклюзивные возможности

Сегодня, 18:10

Хикмет Гаджиев обсудил двустороннее сотрудничество с послом Литвы в Баку

Сегодня, 17:50

Трансформация армянской диаспоры после Карабаха: утраченные рычаги и новый поиск миссии

Сегодня, 17:25

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии более 253 млн евро за продолжающуюся оккупацию

Сегодня, 16:58

20 % коммунальных расходов этих лиц оплатит государство

Сегодня, 16:48
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10