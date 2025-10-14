Севиндж Фаталиева: Саммит мира по Ближнему Востоку вошел в историю как одно из важнейших международных событий

Саммит мира по Ближнему Востоку, прошедший в египетском Шарм-эш-Шейхе, вошёл в историю как одно из важнейших международных событий.

Приглашение президента Азербайджана Ильхама Алиева на этот престижный форум стало ярким свидетельством растущего международного авторитета нашей страны, а также её конструктивной роли в вопросах мира и безопасности.

Об этом заявила депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева.

Депутат подчеркнула, что после освобождения своих территорий от армянской оккупации Азербайджан не ограничился восстановлением разрушенных земель, а превратил их в пример устойчивого развития. Сегодня Карабах и Восточный Зангезур — не только символ возрождения, но и модель новой философии мира, основанной на созидании, возвращении жизни и укреплении доверия. Опыт Азербайджана в адаптации и социальной реабилитации постконфликтных территорий позволяет Баку предлагать миру не просто заявления, а реальные решения. Это включает организацию возвращения вынужденных переселенцев, восстановление инфраструктуры и интеграцию освобождённых территорий в общенациональный процесс развития. Этот опыт вызывает большой интерес в различных регионах мира. Азербайджан доказал, что путь к миру лежит через развитие, образование, инновации и «зелёные» технологии — через реальные шаги, а не декларации.

По словам парламентария, приглашение президента Ильхама Алиева на саммит в Шарм-эш-Шейх стало закономерным итогом последовательной и сбалансированной внешней политики Азербайджана. Баку строит отношения на принципах уважения суверенитета, равенства и взаимной выгоды, выступая за диалог и укрепление доверия. Азербайджан — одна из немногих стран, сумевших сохранить конструктивные отношения как с арабским миром, так и с Израилем, проводя независимую политику, свободную от предвзятости и двойных стандартов. Государства региона рассматривают Азербайджан как надёжного партнёра, способного выполнять посредническую миссию и предлагать практические решения, а не идеологические лозунги. Эта способность к диалогу делает участие Баку в ближневосточных процессах особенно значимым. Азербайджан укрепил связи с Египтом, Саудовской Аравией, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами, развивает сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах и при этом остаётся стратегическим партнёром Израиля.

Севиндж Фаталиева отметила, что участие президента Ильхама Алиева в саммите в Египте органично вписывается в интенсивную дипломатическую повестку последних месяцев. Глава государства успешно представляет Азербайджан на многочисленных международных площадках — от Генеральной Ассамблеи ООН до саммитов Европейского политического сообщества, Организации тюркских государств и СНГ. На всех этих платформах Азербайджан неизменно выступает с одних и тех же принципиальных позиций: защита международного права, уважение суверенитета, равенство государств, обеспечение энергетической и транспортной безопасности, а также устойчивое развитие. Эта последовательность усиливает международное доверие к азербайджанской дипломатии, основанной на независимости, балансе интересов и прагматизме.

«Азербайджан не ограничивается ролью наблюдателя в международных процессах, — подчеркнула депутат. — Наша страна активно формирует новые форматы сотрудничества, охватывающие энергетику, транспорт и гуманитарные инициативы. Сегодня мир воспринимает Азербайджан как государство, способное объединять регионы, интересы и культуры. Это превращает Баку не просто в участника глобальных процессов, а в важное звено новой архитектуры мира и безопасности. В эпоху, когда кризис доверия в международных отношениях становится всё глубже, Азербайджан предлагает альтернативу — дипломатию, которая объединяет, а не разделяет. Участие президента Ильхама Алиева в Саммите мира в Шарм-эш-Шейхе — яркое воплощение именно этой политики — политики мира через развитие».