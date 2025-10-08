Задержанные в аэропорту «Жуковский» азербайджанцы могут вернуться на родину уже завтра

Вопрос, связанный с задержанием граждан Азербайджана в московском аэропорту «Жуковский», находится под контролем посольства Азербайджана в России.

Как сообщили московскому бюро АПА в пресс-службе посольства, в настоящее время сотрудники консульства занимаются разрешением данного вопроса.

Также в посольстве отметили, что граждане Азербайджана обязаны за 72 часа до прибытия в Российскую Федерацию зарегистрироваться и получить разрешение через соответствующее приложение, однако, к сожалению, многие этого не делают: «Поэтому у них возникают такие проблемы. Еще один момент - задержанные в аэропорту «Жуковский» могут находиться там до недели, поскольку российская сторона самостоятельно организует их возвращение на родину. В аэропорт «Жуковский» не летают самолёты Азербайджана, туда летают только российские рейсы, которые выполняются два раза в неделю - понедельник и четверг. Поэтому, если завтра самолёт будет заполнен не полностью и будут места, то наших граждан, видео с которыми распространилось, отправят в Азербайджан уже завтра. Если же мест не будет, то их отправят в понедельник на следующей неделе», — сообщил собеседник.

Граждан Азербайджана уже третий день удерживают в подмосковном аэропорту «Жуковский».

По информации, распространённой в социальных сетях, инцидент произошёл 6 октября. Группа граждан Азербайджана вылетела из Баку в Москву и после приземления в аэропорту «Жуковский» была задержана сотрудниками аэропорта без объяснения причин.

Как сообщил на видео один из пассажиров, его и ещё двух соотечественников сопроводили на второй этаж терминала и поместили в закрытое помещение, напоминающее камеру. Вместе с ними удерживаются и граждане стран Центральной Азии. Дверь заперта, задержанные находятся под постоянным наблюдением видеокамер.

На видео задержанный обратился к властям Азербайджана с просьбой вмешаться и помочь в разрешении ситуации.