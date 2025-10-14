 Власти Израиля решили не открывать КПП «Рафах» | 1news.az | Новости
В мире

Власти Израиля решили не открывать КПП «Рафах»

First News Media20:00 - Сегодня
Израильские власти решили не открывать 15 октября контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа и ограничить объем поступающей в палестинскую зону гуманитарной помощи вследствие нарушения радикальной организацией ХАМАС обязательства по возвращению тел погибших заложников.

Об этом сообщает портал Ynet.

13 октября вечером из сектора Газа были возвращены на израильскую территорию только 4 тела погибших заложников из 28. Израильский министр обороны Исраэль Кац тогда же назвал это отклонением от соглашения о прекращении огня в регионе и предупредил, что дальнейшее затягивание радикалами процесса возвращения тел погибших похищенных будет иметь последствия.

По данным Ynet, представители Израиля консультировались по этому вопросу с США, Катаром, Египтом и Турцией. Портал утверждает, что в ходе переговоров в Шарм-эш-Шейхе представители ХАМАС утверждали, что им известно, где находятся останки половины погибших заложников. Соответственно, Израиль рассчитывал на возвращение после вступления в силу прекращения огня в регионе до 15 тел убитых похищенных.

Официальный представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Кристиан Кардон заявил 14 октября, что возвращение останков погибших израильских заложников сопряжено со сложностями и требует времени. По его словам, которые приводит телеканал Al Jazeera, возвращение тел погибших «сложнее, чем освобождение живых». Между тем представитель ХАМАС Хазем Касем заявил в комментарии телеканалу Al Hadath, что движение «сообщило посредникам о сложностях с передачей тел заложников». При этом он заверил, что ХАМАС привержен «всем деталям соглашения».

Четыре гроба с останками погибших в Газе заложников были переданы израильской стороне через сотрудников Международного комитета Красного Креста вечером 13 октября. Утром того же дня в Газе были освобождены и возвращены в Израиль все 20 остававшихся там живых заложников, после чего у радикалов остались тела 28 погибших. Все они должны быть возвращены в ближайшее время в рамках договоренностей о мирном урегулировании в регионе.

