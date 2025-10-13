«Последний колхоз Кавказа»: Телеканал Euronews снял программу о селе Ивановка - ВИДЕО

На телеканале «Euronews» вышел выпуск из серии программ «Around Azerbaijan», который посвящен Исмаиллинскому району.

Телеканал Euronews в сотрудничестве с Азербайджанским бюро по туризму подготовил и показал сюжет об Исмаиллинском районе - первая серия цикла «Around Azerbaijan», который будет состоять из шести эпизодов, была посвящена селу Ивановка в Исмаиллы, известному как «последний колхоз Кавказа».

В сюжете рассказывается о том, как Исмаиллинский район Азербайджана переосмысливает себя, принимая новых жителей и ремесленников без ущерба для своей аутентичной сельской идентичности.

«Исмаиллинский район Азербайджана, куда можно легко добраться из Баку, давно стал местом пасторального отдыха для горожан, стремящихся к более медленному ритму жизни. Сегодня здесь происходит возрождение сельской местности, поскольку новые жители привносят новую энергию и навыки, создавая очаровательную культурную смесь», - отмечает Euronews.

Euronews рассказывает о том, что в селе Ивановка, бывшем последнем колхозе на Кавказе, посетители могут познакомиться с местной историей в Молоканском культурном центре и купить мед и сыр у таких фермеров, как Андрей Антифеев, чей мед признан во всем мире: «Художественная галерея Damir демонстрирует творческое возрождение деревни, принимая художников из Баку, а гостевые дома, такие как Ohio Inn & Café, приветствуют иностранных гостей. Любители вина могут посетить расположенную неподалеку винодельню Chabiant, где итальянский винодел Марко Кателани использует свой опыт, чтобы подчеркнуть наследие страны - такие сорта винограда, как Madrasa и Bayan Shira».