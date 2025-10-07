Продавщица из ЦУМа осуждена за присвоение золота на 103 тысячи манатов

Работавшая продавцом в Центральном Универмаге (ЦУМ) Гюнай Мурадалиева была арестована по обвинению в присвоении золотых изделий клиентов.

Как сообщает Qafqazinfo, такое решение было принято на последнем заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Судья Махира Керимова, учитывая, что причинённый потерпевшим ущерб не был полностью возмещён, сочла законным назначить обвиняемой наказание в виде лишения свободы.

Согласно приговору, Гюнай Мурадалиева была признана виновной в хищении в особо крупном размере и приговорена к 5 годам лишения свободы. До этого она находилась на свободе, однако была взята под стражу прямо в зале суда и направлена в следственный изолятор.

Отметим, что 31-летняя Гюнай Мурадалиева, приняв от трёх человек золотые изделия на продажу, заложила их в ломбард и в один из банков, получив за них крупную сумму денег. Она потратила эти средства на личные нужды, тем самым совершив преступление. По данным следствия, общая стоимость переданных ей на хранение ювелирных изделий составила 103 тысячи манатов. Однако на начальном этапе расследования она возместила более половины ущерба.