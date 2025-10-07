 Продавщица из ЦУМа осуждена за присвоение золота на 103 тысячи манатов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Продавщица из ЦУМа осуждена за присвоение золота на 103 тысячи манатов

First News Media23:40 - 07 / 10 / 2025
Продавщица из ЦУМа осуждена за присвоение золота на 103 тысячи манатов

Работавшая продавцом в Центральном Универмаге (ЦУМ) Гюнай Мурадалиева была арестована по обвинению в присвоении золотых изделий клиентов.

Как сообщает Qafqazinfo, такое решение было принято на последнем заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Судья Махира Керимова, учитывая, что причинённый потерпевшим ущерб не был полностью возмещён, сочла законным назначить обвиняемой наказание в виде лишения свободы.

Согласно приговору, Гюнай Мурадалиева была признана виновной в хищении в особо крупном размере и приговорена к 5 годам лишения свободы. До этого она находилась на свободе, однако была взята под стражу прямо в зале суда и направлена в следственный изолятор.

Отметим, что 31-летняя Гюнай Мурадалиева, приняв от трёх человек золотые изделия на продажу, заложила их в ломбард и в один из банков, получив за них крупную сумму денег. Она потратила эти средства на личные нужды, тем самым совершив преступление. По данным следствия, общая стоимость переданных ей на хранение ювелирных изделий составила 103 тысячи манатов. Однако на начальном этапе расследования она возместила более половины ущерба.

Поделиться:
966

Актуально

Мнение

Ничто не забыто. Проходит пять лет со дня очередных ракетных атак на Гянджу и ...

Мнение

ОТГ имеет потенциал стать одним из ключевых геополитических узлов Евразии

Общество

На суде по делу Варданяна рассказали об обстреле машины скорой помощи в Лачине

Политика

Джейхун Байрамов: ОТГ является важной региональной платформой сотрудничества ...

Общество

«Я заплатила 36 тысяч, а в итоге мне вернули ее тело»: дочь винит бакинскую клинику в смерти матери - ВИДЕО

Продавщица из ЦУМа осуждена за присвоение золота на 103 тысячи манатов

Таир Иманов впервые выступил с заявлением после утраты брата - ВИДЕО

Два района столицы останутся без газа

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Скончалась директор столичной школы №5

В Баку сносят памятник архитектуры? Официальный комментарий - ВИДЕО

Арестован тиктокер «Элиш», пропагандирующий аморальное поведение

Новый этап в авиации Азербайджана: Международный аэропорт Гейдар Алиев присоединился к глобальной карте инноваций - ВИДЕО

Последние новости

Ничто не забыто. Проходит пять лет со дня очередных ракетных атак на Гянджу и Барду - ФОТО

Сегодня, 00:00

«Я заплатила 36 тысяч, а в итоге мне вернули ее тело»: дочь винит бакинскую клинику в смерти матери - ВИДЕО

07 / 10 / 2025, 23:50

Продавщица из ЦУМа осуждена за присвоение золота на 103 тысячи манатов

07 / 10 / 2025, 23:40

Премьер-министр Канады на встрече с Трампом подчеркнул мир между Азербайджаном и Арменией

07 / 10 / 2025, 23:22

Братство в объективе: Казахстанцы с теплом восприняли поступок Ильхама Алиева - ВИДЕО

07 / 10 / 2025, 23:04

Председатель парламента Хорватии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

07 / 10 / 2025, 22:43

ОТГ имеет потенциал стать одним из ключевых геополитических узлов Евразии

07 / 10 / 2025, 22:42

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с 12-го Саммита Совета глав государств ОТГ

07 / 10 / 2025, 22:22

Севиндж Фаталиева: Габалинский саммит ОТГ: тюркский мир на пути от солидарности к стратегическому единству

07 / 10 / 2025, 22:02

Таир Иманов впервые выступил с заявлением после утраты брата - ВИДЕО

07 / 10 / 2025, 21:43

Во Франции 8 октября рассмотрят предложение об отрешении Макрона от власти

07 / 10 / 2025, 21:25

Два района столицы останутся без газа

07 / 10 / 2025, 21:03

Дорожная полиция обратилось к водителям и пешеходам в связи с ожидаемыми погодными условиями

07 / 10 / 2025, 20:41

В Евлахе автомобиль сбил насмерть двух пешеходов

07 / 10 / 2025, 20:21

Орбан поделился публикацией о саммите ОТГ

07 / 10 / 2025, 20:01

На суде по делу Варданяна рассказали об обстреле машины скорой помощи в Лачине

07 / 10 / 2025, 19:44

Азербайджанский парастрелок стал чемпионом Европы

07 / 10 / 2025, 19:29

В Азербайджане известная велосипедная гонка пройдет под новым названием

07 / 10 / 2025, 19:14

Завершился визит Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Азербайджан

07 / 10 / 2025, 19:06

Джейхун Байрамов: ОТГ является важной региональной платформой сотрудничества для продвижения мира, стабильности и устойчивого развития

07 / 10 / 2025, 18:59
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10