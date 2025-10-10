Опасный TikTok тренд унес жизнь 12-летней азербайджанки в метро Нью-Йорка - ВИДЕО

12-летняя азербайджанка Земфира Мухтарова из Бруклина трагически погибла 4 октября 2025 года, занимаясь опасным экстремальным видом спорта, известным как «subway surfing» - катанием на крыше движущегося поезда.

Её тело было обнаружено на крыше поезда на станции Marcy Avenue-Broadway в Бруклине около 3:10 утра - вместе с ней погибла 13-летняя Эбба Морина из Манхэттена, сообщает 1news.az со ссылкой на New York Post. Обе девочки были найдены без сознания и вскоре были признаны мёртвыми на месте происшествия.

Отмечается, что Земфира и Эбба, вероятно, познакомились через социальные сети и договорились вместе заняться «subway surfing». Согласно показаниям младшей сестры Земфиры, 11-летней Мариам, девочка ушла из дома без предупреждения – отмечается, что мать З.Мухтаровой узнала о трагедии, увидев на телеэкране её рюкзак и сумку, что сразу выдало личность дочери.

Известно, что Земфира была активным пользователем TikTok, где публиковала видео с опасными трюками, такими как лежание на рельсах и балансирование на балках под проезжающими поездами и, несмотря на неоднократные предупреждения родителей, она продолжала заниматься этими опасными увлечениями

В ответ на трагедию власти Нью-Йорка усилили кампании по повышению осведомлённости о рисках «subway surfing» и призвали родителей проводить беседы с детьми о безопасности - мэр города Эрик Адамс выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул необходимость борьбы с этим опасным трендом.

В память о дочери отец Земфиры, Руслан Мухтаров, запустил кампанию на GoFundMe для сбора средств на похороны - на момент написания статьи собрано почти 26000 долларов (44 200 манатов) и средства продолжают поступать.