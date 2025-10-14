Азербайджан выступил в ООН с заявлением о преступлениях против человечности

На заседании комитета ООН по преступлениям против человечности в рамках 80-й сессии Генассамблеи организации выступил первый секретарь Постоянного представительства Азербайджана при ООН Тале Алиев.

Как передает Report, он отметил, что преступления против человечности признаны одними из самых серьезных нарушений международного права.

В данном контексте Т.Алиев заявил, что за превентивные меры и наказания за подобные преступления ответственность несет международное сообщество.

"Азербайджанская Республика высоко ценит работу Комиссии международного права ГА ООН по разработке конвенции о предотвращении и наказании за преступления против человечности. Мы поддерживаем создание единой и всеобъемлющей правовой базы в данной области", - подчеркнул он.

Т. Алиев подытожил, что Баку привержен этому процессу и продолжит вносить свой вклад в защиту прав человека и международного гуманитарного права.