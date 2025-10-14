Взятый под домашний арест Рамиз Мехтиев, обвиняется в особо тяжких преступлениях - ОБНОВЛЕНО
Как сообщалось ранее, Бакинский городской суд Сабайльского района принял решение по уголовному делу в отношении Рамиза Энвера оглы Мехтиева.
Как стало известно 1news.az, Р. Мехтиев обвиняется по следующим статьям Уголовного кодекса:
статья 274 (Государственная измена),
статья 278 (Насильственный захват власти или насильственное удержание власти),
статья 193-1 (Легализация денежных средств, полученных преступным путём).
Отметим, что на основании принятого решения, суд удовлетворил ходатайство и избрал в отношении Рамиза Мехтиева, привлечённого к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца.
Добавим, что санкции по этим статьям предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Учитывая возраст Мехтиева, следствие посчитало целесообразным содержать его под домашним арестом на период предварительного расследования.
22:19
Отметим, что Рамиз Мехтиев занимал должность руководителя Администрации Президента в 1995–2019 годах. С 2019 по 2022 годы он исполнял обязанности президента Национальной академии наук Азербайджана.
