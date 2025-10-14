 Взятый под домашний арест Рамиз Мехтиев, обвиняется в особо тяжких преступлениях - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Взятый под домашний арест Рамиз Мехтиев, обвиняется в особо тяжких преступлениях - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:00 - 14 / 10 / 2025
Взятый под домашний арест Рамиз Мехтиев, обвиняется в особо тяжких преступлениях - ОБНОВЛЕНО

Как сообщалось ранее, Бакинский городской суд Сабайльского района принял решение по уголовному делу в отношении Рамиза Энвера оглы Мехтиева.

Как стало известно 1news.az, Р. Мехтиев обвиняется по следующим статьям Уголовного кодекса:

  • статья 274 (Государственная измена),

  • статья 278 (Насильственный захват власти или насильственное удержание власти),

  • статья 193-1 (Легализация денежных средств, полученных преступным путём).

Отметим, что на основании принятого решения, суд удовлетворил ходатайство и избрал в отношении Рамиза Мехтиева, привлечённого к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца.

Добавим, что санкции по этим статьям предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Учитывая возраст Мехтиева, следствие посчитало целесообразным содержать его под домашним арестом на период предварительного расследования.

22:19

Бакинский городской суд Сабаильского района принял решение по уголовному делу в отношении Рамиза Энвера оглу Мехтиева.

Как сообщает «Qafqazinfo» согласно решению, суд удовлетворил ходатайство в отношении Рамиза Мехтиева, привлечённого к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, и избрал в качестве меры пресечения домашний арест сроком на 4 месяца.

Отметим, что Рамиз Мехтиев занимал должность руководителя Администрации Президента в 1995–2019 годах. С 2019 по 2022 годы он исполнял обязанности президента Национальной академии наук Азербайджана.

Поделиться:
2878

Актуально

Xроника

Instagram Президента: Опубликованы кадры об участии главы государства в Саммите мира ...

Общество

Взятый под домашний арест Рамиз Мехтиев, обвиняется в особо тяжких преступлениях ...

Общество

На судебном процессе по делу Рубена Варданяна заслушаны показания - ФОТО

Общество

При организации Фонда Возрождения Карабаха проведена панельная дискуссия на ...

Общество

В Товузе поезд насмерть сбил пешехода

Взятый под домашний арест Рамиз Мехтиев, обвиняется в особо тяжких преступлениях - ОБНОВЛЕНО

В Баку оказали медпомощь пассажиру авиарейса Манчестер–Сингапур

На судебном процессе по делу Рубена Варданяна заслушаны показания - ФОТО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Убийца 16-летнего школьника в Гяндже добровольно сдался полиции - ОБНОВЛЕНО

В Баку бодибилдер чудом выжил после семи остановок сердца: Ему стало плохо в спортзале - ВИДЕО

Названа дата выплат пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшероне

В Азербайджане вводятся ограничения в связи с пассажироперевозками на такси

Последние новости

ИИ догнал человека по числу статей в интернете

Сегодня, 00:00

Трамп: США разоружат ХАМАС, если он откажется добровольно сделать это

14 / 10 / 2025, 23:49

Азербайджан выступил в ООН с заявлением о преступлениях против человечности

14 / 10 / 2025, 23:42

Макрон впервые выпал из топ-50 самых популярных политиков страны

14 / 10 / 2025, 23:40

В Товузе поезд насмерть сбил пешехода

14 / 10 / 2025, 23:20

Взятый под домашний арест Рамиз Мехтиев, обвиняется в особо тяжких преступлениях - ОБНОВЛЕНО

14 / 10 / 2025, 23:00

В Баку оказали медпомощь пассажиру авиарейса Манчестер–Сингапур

14 / 10 / 2025, 22:40

Состоялась церемония открытия совместных учений «Единство-2025» - ФОТО

14 / 10 / 2025, 22:00

На судебном процессе по делу Рубена Варданяна заслушаны показания - ФОТО

14 / 10 / 2025, 21:40

Этой осенью Баку готовится принять масштабное культурное событие!

14 / 10 / 2025, 21:22

Севиндж Фаталиева: Саммит мира по Ближнему Востоку вошел в историю как одно из важнейших международных событий

14 / 10 / 2025, 21:20

Делегация Министерства обороны Сербии находится с визитом в Азербайджане

14 / 10 / 2025, 21:00

В Тегеране открылась станция метро в честь армянской христианской общины - ФОТО

14 / 10 / 2025, 20:40

Оплата не проходит: в Баку из-за проблем с картами - давка в метро - ФОТО

14 / 10 / 2025, 20:23

При организации Фонда Возрождения Карабаха проведена панельная дискуссия на тему «Возрождение Карабаха и новая модель развития Азербайджана»

14 / 10 / 2025, 20:20

Власти Израиля решили не открывать КПП «Рафах»

14 / 10 / 2025, 20:00

Подготовлена карта Зангезурского коридора - ФОТО

14 / 10 / 2025, 19:40

Представители омбудсмена провели расследование на месте обнаруженного в Агдере массового захоронения

14 / 10 / 2025, 19:20

Instagram Президента: Опубликованы кадры об участии главы государства в Саммите мира по Ближнему Востоку

14 / 10 / 2025, 19:05

Азербайджанские шахматисты стали серебряными медалистами чемпионата Европы

14 / 10 / 2025, 19:00
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10