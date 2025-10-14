Взятый под домашний арест Рамиз Мехтиев, обвиняется в особо тяжких преступлениях - ОБНОВЛЕНО

Как сообщалось ранее, Бакинский городской суд Сабайльского района принял решение по уголовному делу в отношении Рамиза Энвера оглы Мехтиева.

Как стало известно 1news.az, Р. Мехтиев обвиняется по следующим статьям Уголовного кодекса:

статья 274 (Государственная измена),

статья 278 (Насильственный захват власти или насильственное удержание власти),

статья 193-1 (Легализация денежных средств, полученных преступным путём).

Отметим, что на основании принятого решения, суд удовлетворил ходатайство и избрал в отношении Рамиза Мехтиева, привлечённого к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца.

Добавим, что санкции по этим статьям предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Учитывая возраст Мехтиева, следствие посчитало целесообразным содержать его под домашним арестом на период предварительного расследования.

22:19

