В Баку оказали медпомощь пассажиру авиарейса Манчестер–Сингапур

14 октября командир воздушного судна Airbus A350 авиакомпании Singapore Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Манчестер-Сингапур, принял решение о вынужденной посадке в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.

Причиной отклонения от маршрута стало резкое ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров на борту. Благодаря оперативным действиям экипажа самолет благополучно приземлился в 19:45 по местному времени.

После посадки пассажиру была немедленно оказана первичная медицинская помощь. Впоследствии он был доставлен в специализированное медицинское учреждение для дальнейшего обследования и лечения.

Отметим, что все соответствующие службы аэропорта сработали оперативно и скоординированно. Международный аэропорт Гейдар Алиев, признанный одним из самых современных и безопасных авиационных узлов региона, демонстрирует высокий уровень готовности к реагированию в экстренных ситуациях и придаёт первостепенное значение обеспечению безопасности пассажиров.