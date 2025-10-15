 ИИ догнал человека по числу статей в интернете | 1news.az | Новости
В мире

ИИ догнал человека по числу статей в интернете

First News Media00:00 - Сегодня
ИИ догнал человека по числу статей в интернете

Искусственный интеллект (ИИ) сумел догнать людей по числу статей в интернете, и теперь по этому показателю они примерно равны.

Об этом сообщил Axios со ссылкой на отчет компании Graphite.

Согласно данным исследователей, «количество статей, созданных ИИ в интернете, на короткое время даже превысило число материалов, написанных людьми». Исторический рубеж отмечен в ноябре 2024 года, но с тех пор эти показатели остаются примерно равными.

Активный рост доли сгенерированных ИИ статей начался в 2023 году после запуска в ноябре 2022 года чат-бота ChatGPT от американского стартапа OpenAI.

Однако, как отмечается в докладе, ведущие поисковики однозначно отдают предпочтение статьям, написанным людьми. Так, 86% материалов, выдаваемых Google, принадлежат перу человека, и только 14% от ИИ. Такое же отношение к статьям присуще и чат-ботам. Как выяснили в Graphite, 82% статей, цитируемых ChatGPT и Perplexity, написаны людьми, и только 18% созданы ИИ.

При этом, по словам представителя Google, существует так много различных способов использования ИИ в работе, что сложно однозначно сказать, создан ли тот или иной контент ИИ.

«На данный момент можно говорить скорее о симбиозе, чем дихотомии (разделение на две части, взаимоисключающие и противоположные) в этой сфере», — заявил Axios профессор компьютерных наук Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Стефано Соатто.

