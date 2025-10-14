 Белый дом опубликовал текст декларации о прекращении огня в Газе | 1news.az | Новости
Белый дом опубликовал текст декларации о прекращении огня в Газе

First News Media08:50 - Сегодня
Белый дом опубликовал текст декларации о прекращении огня в Газе

Соединенные Штаты, Турция, Катар и Египет приветствовали заключение мирных договоренностей по сектору Газа и обязались работать сообща для их сохранения.

Как передает Report, об этом говорится в тексте совместной декларации упомянутых стран, опубликованной на сайте Белого дома.

"Мы приветствуем прогресс по достижению всеобъемлющих и устойчивых договоренностей по миру в секторе Газа, а также дружественные и взаимовыгодные отношениям Израиля со своими соседями по региону. Мы обязуемся коллективно работать над осуществлением и сохранением этого наследия, создавая институциональные основы, на которых будущие поколения смогут процветать в мире", - указывается в документе.

В декларации также отмечается стремление к толерантности и равным возможностям для всех в регионе с тем, чтобы Ближний Восток был местом, "где каждый может реализовать свои стремления в обстановке мира, безопасности и экономического процветания вне зависимости от расы, религии или этнического происхождения".

"Мы придерживаемся всеобъемлющего видения мира, безопасности и всеобщего процветания в регионе, основанного на принципах взаимоуважения и общей судьбы", - говорится в документе.

Стороны также подчеркнули важность урегулирования дальнейших разногласий на Ближнем Востоке дипломатическим путем.

"Мы привержены разрешению будущих споров путем дипломатического взаимодействия и переговоров, а не за счет применения силы или затяжных конфликтов. Мы признаем, что Ближний Восток не в состоянии выдержать бесконечного цикла продолжительных войн, застопорившихся переговоров или частичного, неполного или избирательного применения достигнутых договоренностей", - говорится в тексте декларации.

