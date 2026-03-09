В Турции произошло сильное землетрясение

Сегодня, 9 марта, в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Эпицентр толчков находился в районе Булдан провинции Денизли, глубина - около 7 км, сообщает турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям AFAD.

Землетрясение произошло около 09:21 по местному времени. После основного толчка были зафиксированы несколько афтершоков меньшей магнитуды, в том числе 3,1, 3,4 и 2,8.

По данным агентства, сообщений о серьёзных разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало - местные службы продолжают мониторинг ситуации и рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности.