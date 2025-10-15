На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Бабека, в направлении центра;

2. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

3. Шоссе Сабунчу–Забрат - в направлении станции метро "Кёроглу";

4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зия Буниятова;

7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

8. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Абдулвагаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

11. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

12. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

13. Улица Ниязи - в направлении площади "Азнефть";

14. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

15. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

16. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;