В Британии врачи спасли ребенка, родившегося с «третьим глазом»

В Великобритании появился на свет мальчик с редко встречающейся аномалией в виде образования на лбу, похожим на третий глаз.

Об этом пишет британская газета The Mirror.

«УЗИ на 22-й неделе выявило аномалию: у малыша заподозрили энцефалоцеле - дефект, при котором часть мозга выпячивается через отверстие в черепе. Малыш родился с большим мешочком жидкости на лбу, похожим на пузырь», - отмечается в статье.

Как сообщает The Mirror, ребенку провели сложную 11-часовую операцию по удалению образования.

Мать мальчика, которого назвали Лиам, поведала, что лечение продолжается, так как этот серьезный диагноз сопряжен со множеством сопутствующих заболеваний.