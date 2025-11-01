Путин присвоил Ираде Зейналовой дипломатический ранг

Президент России Владимир Путин присвоил послу РФ на Маврикии Ираде Зейналовой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

"О присвоении дипломатических рангов. Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла... Зейналовой Ираде Автандиловне - чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Республике Маврикий", - говорится в указе.

Источник: РИА Новости