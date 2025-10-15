Кобахидзе отменил встречу с действующим председателем ОБСЕ из-за ее участия в незаконном митинге

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил встречу с министром иностранных дел Финляндии, действующим председателем ОБСЕ Элиной Валтонен.

Об этом говорится в заявлении правительства Грузии.

«В связи с участием в незаконном митинге и ложными заявлениями, сделанными вчера, премьер-министр отменил запланированную встречу с министром иностранных дел Финляндии», — говорится в заявлении правительства Грузии.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен вчера прибыла на митинг перед зданием парламента Грузии.

Элина Валтонен также опубликовала видеообращение в социальных сетях с проспекта Руставели.

