Кобахидзе отменил встречу с действующим председателем ОБСЕ из-за ее участия в незаконном митинге
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил встречу с министром иностранных дел Финляндии, действующим председателем ОБСЕ Элиной Валтонен.
Об этом говорится в заявлении правительства Грузии.
«В связи с участием в незаконном митинге и ложными заявлениями, сделанными вчера, премьер-министр отменил запланированную встречу с министром иностранных дел Финляндии», — говорится в заявлении правительства Грузии.
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен вчера прибыла на митинг перед зданием парламента Грузии.
Элина Валтонен также опубликовала видеообращение в социальных сетях с проспекта Руставели.
Источник: 1tv.ge
