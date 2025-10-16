Погода на пятницу: В Баку ожидаются ливни

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 17 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди. Утром в отдельных районах полуострова возможны кратковременные ливни. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16 °C, днём – 18-21 °C. Атмосферное давление повысится с 767 до 770 мм рт. ст. Относительная влажность - 70–80 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных районах возможны кратковременные ливни, возможен град. В некоторых местах местами будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12–16 °C, днём — 18–22 °C; в горах ночью 2–5 °C, днём 5–9 °C.