ЕС должен потратить на милитаризацию €6,8 трлн к 2035 году

ЕС потратит €6,8 трлн на программу по повышению своей боеготовности к 2035 году, на это предстоит направить «все доступные ресурсы Евросоюза» и его членов.

Соответствующее заявление сделал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, представляя в Брюсселе эту программу.

«К 2035 году европейцы должны потратить на военные нужды 6,8 трлн евро», - заявил он.

«Базового уровня безопасности необходимо достичь уже к 2030 году», - указал он, подчеркнув, что это потребует «мобилизации всех доступных ресурсов на национальном и европейском уровне».

Источник: ТАСС