Председатель и член Президиума Боснии и Герцеговины поздравили президента Ильхама Алиева

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня Победы.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени граждан Боснии и Герцеговины и от себя лично передаю Вам, Правительству и дружественному народу Азербайджана поздравления по случаю пятой годовщины Дня Победы.

Этот знаменательный праздник является символом храбрости, решимости и единства народа Азербайджана в достижении национальных целей, обеспечении суверенитета и территориальной целостности страны.

Босния и Герцеговина ценит развивающиеся между нашими странами дружеские отношения и сотрудничество. Уверен, что двусторонние связи будут и впредь развиваться на основе взаимного уважения и взаимопонимания на благо двух народов.

Еще раз выражаю Вам искренние поздравления и глубокое почтение, а Азербайджанской Республике и ее народу желаю мира, прогресса и процветания".

***

Член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович направила Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня Победы.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство, господин Президент.

Для меня честь и гордость передать Вам и дружественному народу Азербайджана поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Победы. Выражаю самые искренние пожелания дальнейшего прогресса и процветания Вашей страны.

Этот знаменательный день имеет большое значение для народа Азербайджана, еще раз напоминает о силе, решимости и единстве, проявленных в достижении национальных целей.

Мы с особым вниманием наблюдаем за развитием и успехами Вашей страны, а также за Вашими усилиями по поддержанию стабильности и процветания в регионе.

Уверена, что дружественные отношения между народами Республики Сербской, Боснии и Герцеговины и Азербайджана и впредь будут развиваться в духе взаимопонимания и уважения в наших общих интересах.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение. Желаю Вам здоровья и успехов, а народу Азербайджана – мира и процветания".