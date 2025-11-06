Завершились съемки художественного фильма «44» - ФОТО

Съемки художественного фильма «44», посвященного событиям Отечественной войны, успешно завершены.

Профессиональная команда, работавшая над проектом, приступила к этапу постпродакшна.

Создание картины заняло в общей сложности четыре года, из которых два ушли на съемочный процесс. Работы проходили в Баку, Агдаме, Джебраиле, Физули, Гяндже, Гадруте, Ханкенди, Ходжавенде, Лерике, Шуше и ряде других регионов страны.

Творческая команда фильма и талантливые актеры, сыгравшие в картине, мастерски воссоздали реальные боевые сцены Отечественной войны и тяжелую борьбу за историческую Победу, тем самым увековечив славные 44 дня, героизм нашей армии и единство нашего народа.

Премьера трейлера картины состоится уже в ближайшие дни.