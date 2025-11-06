 Нэнси Пелоси заявила о завершении карьеры в Конгрессе США | 1news.az | Новости
В мире

Нэнси Пелоси заявила о завершении карьеры в Конгрессе США

First News Media20:00 - Сегодня
Член Палаты представителей от Демократической партии 85-летняя Нэнси Пелоси объявила о том, что не будет переизбираться в Конгресс США на новый срок.

Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Я не буду переизбираться в Конгресс. Я с нетерпением и чувством благодарности жду своего последнего года на посту вашего представителя. По мере продвижения вперед я хочу сказать городу, который я люблю, следующее: Сан-Франциско, знай свою силу. Мы творили историю. Мы добились прогресса», — заявила политик в видеообращении к своим избирателям в Сан-Франциско.

Пелоси завершает свою почти сорокалетнюю карьеру в Конгрессе, за время которой она стала первой женщиной-спикером Палаты представителей, а также одним из самых влиятельных американских политиков современности.

