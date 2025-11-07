You Will Speak: как идея одной жительницы Баку превратилась в международную школу английского

Когда в 2018 году бакинка Гюнай Расулова начала выкладывать в Instagram короткие видеоуроки английского языка, она и представить не могла, что несколько лет спустя этот небольшой образовательный проект перерастёт в международную школу с тысячами студентов по всему миру.

Сегодня You Will Speak — это школа английского языка, которая объединяет студентов из Европы, Америки, Азии и Ближнего Востока. Её миссия — помочь людям именно заговорить и понимать разговорный английский, включая слэнг!

От маркетинга к образованию

До основания школы Гюнай почти пятнадцать лет проработала в корпоративной среде, занимая в том числе руководящие должности в отделах маркетинга.

В одном из мобильных операторов, она работала в сфере маркетинга и разработки новых продуктов, анализировала потребности клиентов и помогала создавать решения, которые соответствовали нуждам и потребностям клиентов.

“Именно эмпатия и желание проникнуться потребностями и интересами cвоей аудитории помогают создавать действительно нужные продукты и услуги” — утверждает Гюнай.

Как родилась идея You Will Speak

Всё началось с маленьких, но искренних шагов. В 2018 году Гюнай стала записывать мини-уроки английского языка, объясняя фразы и выражения, которые можно было сразу использовать в разговоре. Никаких долгих объяснений грамматики: её подход отличался простотой и практичностью — и именно это принесло ей первую волну популярности.

Через год Гюнай открыла школу You Will Speak, сосредоточившуюся на разговорном английском как для детей так и для взрослых. В отличие от традиционных языковых центров, где доминирует грамматика и работа по учебникам, школа делала акцент на том, чтобы люди могли свободно говорить, понимать живую речь и чувствовать себя уверенно.

Методология: живой язык и доказательная база

Образовательная система You Will Speak построена на современных подходах — microlearning, project-based learning, вовлечении студентов в реальные сценарии и презентации.

Однако, в основе методики лежит теория усвоения языка (Language Acquisition Theory) американского лингвиста Стивена Крашена, согласно которой язык усваивается естественно, если материал интересен, понятен и эмоционально вовлекает.

Гюнай стала финалисткой конкурса для предпринимателей, проведенного Houston Community College, в Техасе, 2025 году. На нем она представляла свою школу анлгийского языка You Will Speak.

Подготовка преподавателей: 7 недель роста и осознанного преподавания

Одним из ключевых элементов системы стала эксклюзивная программа подготовки преподавателей, разработанная самой Гюнай Расуловой.

Этот семинедельный тренинг, полностью на английском языке, охватывает всё — от методологии и структуры урока до психологии общения с учениками. Обучение проходит каждый новый преподаватель, прежде чем начать работать со студентами.

«Мы не просто нанимаем преподавателей — мы выращиваем их. Каждый из них становится носителем духа You Will Speak: человечности, эмпатии и живой энергии», — отмечает Гюнай.

Международное сообщество студентов

Сегодня в школе одновременно обучается от 700 до 800 студентов, а всего через её курсы прошло более 20 000 человек. Среди учеников — представители разных стран и профессий, которых объединяет одно желание: заговорить уверенно и естественно.

Школа имеет собственную онлайн-платформу с элементами искусственного интеллекта (AI), которая адаптирует задания под интересы и уровень студента.

С 2022 года действует филиал You Will Speak в Бакинском государственном университете, где реализуются программы IELTS, подготовки к магистратуре и двойные дипломы с Университетом Иерусалима.

С ректором Бакинского Государственного Университета (БГУ), Эльчином Бабаевым.

Открытие филиала You Will Speak в БГУ, апрель 2022 год.

Детское направление и социальные проекты

Особое место в деятельности школы занимает детское направление You Will Spark.

Для детей здесь создаются программы, где обучение проходит в игровой, креативной форме, формируя у ребёнка любовь к английскому языку и уверенность в собственных силах.

Кроме коммерческих курсов, школа ежегодно проводит социальные образовательные проекты для детей из малоимущих семей, а также для детей ветеранов и шахидов.

Эти программы реализуются при поддержке Министерства образования Азербайджана и Посольства США, и проводятся уже не первый год, став значимой частью миссии You Will Speak — использовать образование как инструмент социальной поддержки и равных возможностей.

Дети проекта “Oxut”, проводимый 3-ий год подряд для детей из семей погибших военнослужащих и ветеранов войны.

«Мы верим, что английский язык — это не просто навык, а дверь к новому миру. И каждый ребёнок, независимо от обстоятельств, должен иметь шанс в него войти», — говорит Гюнай Расулова.

Американское вдохновение

Идея, лежащая в основе You Will Speak, восходит к личному опыту Гюнай. В 17 лет она жила и училась в США по программе обмена FLEX, где впервые ощутила силу языкового погружения.

«Америка показала мне, что язык — это не предмет, а пространство свободы. Это чувство я хочу передать другим», — вспоминает она.

Гюнай с американской семьей, в которой прожила год, учась в 11 классе. Штат Мериленд, 2004 год.

Образование как культурная миссия

Сегодня You Will Speak — это не просто школа, а международное сообщество студентов и преподавателей, объединённых идеей живого, человечного обучения.

Из маленькой инициативы в Instagram проект превратился в образовательную экосистему, где соединяются технологии, доказательная методология и социальная ответственность.

You Will Speak помогает людям не просто выучить английский, а обрести голос — свой собственный.