Трамп продлил антииранские санкции

Президент США Дональд Трамп продлил на год так называемый режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, предусматривающий односторонние санкции против исламской республики.

Об этом говорится в заявлении Трампа, размещенном в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

Из заявления американского лидера следует, что «отношения [США] с Ираном пока не нормализованы», а «процесс выполнения [двусторонних] соглашений от 19 января 1981 года продолжается». Речь идет об Алжирских соглашениях между США и Ираном. Они привели к освобождению американских дипломатов, которые более года провели в Тегеране в качестве заложников после революции 1979 года. В этих документах, в частности, оговорен принцип невмешательства стран во внутренние дела друг друга.

«По этой причине национальный режим чрезвычайного положения, объявленный 14 ноября 1979 года, а также введенные тогда с целью противодействия этому чрезвычайному положению меры должны оставаться в силе и после 14 ноября 2025 года», - отмечается в заявлении Трампа. «Я продлеваю действие национального режима чрезвычайного положения в отношении Ирана на один год», - добавил он.