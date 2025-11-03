Суд признал зятя Элариза Мамедоглу виновным в хищении более 4 миллионов манатов

Низами Алышан, обвиняемый в хищении крупной суммы денег у трех человек, желавших заработать на купле-продаже валюты, приговорен к 10 годам лишения свободы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, приговор был оглашен на процессе, состоявшемся в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Айтен Алиевой.

Отметим, что потерпевшими по уголовному делу были признаны Зейнал Муталлим оглу Усубов, Бабек Магомед оглу Мамедзаде и Ядигяр Шиби оглу Исрафилов.

Согласно обвинению, Низами Алышан представлялся лицам, желающим легко заработать, как специалист, занимающийся куплей-продажей акций и валюты. Таким образом он обвиняется в хищении 1 миллиона 300 тысяч долларов у Бабека Мамедзаде, 945 тысяч долларов у Зейнала Усубова и 200 тысяч долларов у Ядигяра Исрафилова.

Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составляет 2 миллиона 445 тысяч долларов (4 миллиона 156 тысяч 500 манатов).

Низами Алышан признан виновным по статье 178.4 Уголовного кодекса (Мошенничество, совершенное с причинением ущерба в особо крупном размере).

Он является зятем (мужем дочери) проживающего в Америке певца Элариза Мамедоглу и племянником бывшего председателя AzTV Арифа Алышанова.



