 Суд признал зятя Элариза Мамедоглу виновным в хищении более 4 миллионов манатов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Суд признал зятя Элариза Мамедоглу виновным в хищении более 4 миллионов манатов

Фаига Мамедова17:52 - Сегодня
Суд признал зятя Элариза Мамедоглу виновным в хищении более 4 миллионов манатов

Низами Алышан, обвиняемый в хищении крупной суммы денег у трех человек, желавших заработать на купле-продаже валюты, приговорен к 10 годам лишения свободы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, приговор был оглашен на процессе, состоявшемся в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Айтен Алиевой.

Отметим, что потерпевшими по уголовному делу были признаны Зейнал Муталлим оглу Усубов, Бабек Магомед оглу Мамедзаде и Ядигяр Шиби оглу Исрафилов.

Согласно обвинению, Низами Алышан представлялся лицам, желающим легко заработать, как специалист, занимающийся куплей-продажей акций и валюты. Таким образом он обвиняется в хищении 1 миллиона 300 тысяч долларов у Бабека Мамедзаде, 945 тысяч долларов у Зейнала Усубова и 200 тысяч долларов у Ядигяра Исрафилова.

Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составляет 2 миллиона 445 тысяч долларов (4 миллиона 156 тысяч 500 манатов).

Низами Алышан признан виновным по статье 178.4 Уголовного кодекса (Мошенничество, совершенное с причинением ущерба в особо крупном размере).

Он является зятем (мужем дочери) проживающего в Америке певца Элариза Мамедоглу и племянником бывшего председателя AzTV Арифа Алышанова.


Поделиться:
1065

Актуально

Политика

Ильхам Алиев: Возвращение азербайджанцев на нынешние территории Армении не ...

Политика

Представители гражданского общества Армении вскоре посетят Азербайджан

Политика

Ильхам Алиев: На исторических картах нет озера Севан, есть озеро Гёйча

Политика

Президент: Азербайджан никогда не был таким сильным, как сегодня

В мире

В Армении ожидают трехкратный рост торговли с Турцией после открытия границы

Суд признал зятя Элариза Мамедоглу виновным в хищении более 4 миллионов манатов

В Турции произошло землетрясение

Брата католикоса всех армян арестовали

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Министр экономики: Армения заинтересована в импорте товаров из Азербайджана

Суд в Турции передал виллу на Босфоре наследникам дипломата царской России - ФОТО

Герцогиня Меган Маркл с крыльями бабочки выпрашивала конфеты с принцем Гарри

На Мальдивах запретили курить всем рождённым после 1 января 2007 года

Последние новости

Представители гражданского общества Армении вскоре посетят Азербайджан

Сегодня, 18:30

В Армении ожидают трехкратный рост торговли с Турцией после открытия границы

Сегодня, 18:09

Суд признал зятя Элариза Мамедоглу виновным в хищении более 4 миллионов манатов

Сегодня, 17:52

В Турции произошло землетрясение

Сегодня, 17:48

Брата католикоса всех армян арестовали

Сегодня, 17:31

Пашинян объявил о выдвижении на парламентских выборах 2026 года

Сегодня, 17:17

Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Алжир

Сегодня, 17:15

Шарль Леклер объявил о помолвке с моделью - ФОТО

Сегодня, 16:48

Посол Казахстана и азербайджанский бизнесмен награждены госнаградой - ФОТО

Сегодня, 16:42

В Армении отреагировали на информацию о закупке ею самолетов Су-30 МК у Индии

Сегодня, 16:35

В ресторане «Tut» выявлены нарушения - ФОТО

Сегодня, 16:32

Birmarket рядом с селлерами - не только платформой, но и людьми - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:25

Министр обороны РА: Армения продолжит закупать вооружения, но с учетом вашингтонских договоренностей с Азербайджаном

Сегодня, 16:15

Секретарь Совбеза Армении обсудил с советником главы Еврокомиссии проект TRIPP

Сегодня, 16:05

В Азербайджане лесник годами вымогал деньги у жителей

Сегодня, 15:58

Джейхун Байрамов принял лидера турецкой Партии Великого Союза - ФОТО

Сегодня, 15:35

Trendyolmilla Kids: комфорт и качество для детей - ФОТО

Сегодня, 15:30

В аэропорту Стамбула 12 часов искали кота, сбежавшего из переноски перед полётом - ФОТО

Сегодня, 15:25

Открытие армяно-турецкой границы пока не обсуждается - источник в Анкаре

Сегодня, 15:18

Начальник Генштаба Сербии прибудет в Баку

Сегодня, 15:08
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10