Общество

Председатели COP29 и COP30 представили «Дорожную карту из Баку в Белен»

First News Media20:40 - Сегодня
Председательства Азербайджана на COP29 и Бразилии на COP30 представили «Дорожную карту из Баку в Белен» - стратегический план, направленный на мобилизацию не менее 1,3 трлн долларов США ежегодно к 2035 году для климатического финансирования развивающихся стран.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата, председатель COP29 Мухтар Бабаев и председатель COP30, посол Андре Корреа ду Лаго подчеркнули, что достижение этой цели возможно, однако для этого необходимо привлекать не только традиционные источники финансирования, но и новые инновационные механизмы.

Дорожная карта подготовлена в рамках Бакинской финансовой цели (Baku Finance Goal), принятой в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (UNFCCC). Документ рассматривается как важный шаг к переходу на новый этап климатического финансирования спустя 10 лет после принятия Парижского соглашения.

«Мы должны действовать - и действовать сейчас. Цели на 2030 и 2035 годы дают нам возможность превратить обещания в реальность: защитить планету, создать новые рабочие места и обеспечить устойчивое благополучие», - заявил М. Бабаев.

Пять направлений действий (5R)

Дорожная карта определяет пять ключевых направлений, которые будут реализованы к 2035 году:

Увеличение объема грантов, льготных и низкопроцентных финансовых средств;

Балансирование бюджетного пространства и устойчивости государственного долга;

Мобилизация частного капитала и снижение стоимости финансирования;

Укрепление потенциала и координации для расширения портфеля климатических проектов;

Реформирование систем и структур для обеспечения справедливости в потоках капитала.

Эти направления призваны увеличить общий объем климатического финансирования до не менее 1,3 трлн долларов США в год, расширить доступ развивающихся стран к этим ресурсам и усилить результаты в таких областях, как адаптация, потери и ущерб, чистая энергия, природа, продовольственные системы и справедливый переход.

Дорожная карта также отражает растущие глобальные призывы к реформе международной финансовой системы после пандемии COVID-19 и включает идеи политических и экономических лидеров.

«Это начало нового этапа в сфере климатического финансирования. Для ускорения реализации целей Парижского соглашения необходимо поставить климатические действия в центр реальных экономических и финансовых реформ. Подход 5R способствует глобальному сотрудничеству и приносит реальные результаты», - подчеркнул председатель COP30 Андре Корреа ду Лаго.

Этап ранних действий: 2026-2028 годы

Согласно председательствам, в период 2026-2028 годов будут предприняты практические шаги: совершенствование сбора данных, активизация дебатов о реформах и повышение прозрачности механизмов.

«Дорожная карта показывает, что совместными усилиями можно увеличить объем климатического финансирования до 1,3 трлн долларов США в год к 2035 году и поддержать развивающиеся страны в достижении их климатических целей. Этот новый этап позволит теснее связать официальные процессы с реальной экономикой, расширить масштабы климатических действий и принести пользу миллиардам людей», - заявил Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стилл.

В заключительной части отчета отмечается: «Ресурсы существуют. Наука очевидна. Наш моральный долг неоспорим. Теперь осталась лишь воля - превратить это десятилетие в эпоху, когда обещания становятся действиями и человечество демонстрирует ответственность, которой оно достойно».

Отметим, что ряд ведущих мировых медиа уже опубликовали аналитические материалы по этой теме.

