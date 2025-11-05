Зохран Мамдани избран мэром Нью-Йорка

Во вторник в США в нескольких штатах прошли выборы губернаторов, мэров и членов местных органов власти.

Одним из самых заметных результатов стало избрание мэром Нью-Йорка 34-летнего демократа Зохрана Мамдани. Он стал первым в истории города мэром-мусульманином и самым молодым за столетие мэром.

По предварительным данным, он получил около половины голосов ньюйоркцев. Мамдани, характеризующий свои политические взгляды как демократический социализм, вел кампанию под лозунгом сделать Нью-Йорк городом, в котором могут позволить себе жить люди с небольшими доходами. Он обещал заморозить плату за аренду жилья, организовать бесплатные автобусные маршруты, открыть субсидируемые городом супермаркеты и предпринять ряд других шагов, которые позволят снизить стоимость жизни в одном из самых дорогих городов мира за счет повышения налогов на самую состоятельную прослойку населения.

В ходе первичной кампании Демократической партии, эффективно используя социальные сети, практически никому не известный Зохран Мамдани, сумел привлечь на свою сторону активистов партии, молодежь и взять верх над фаворитом партийного истеблишмента бывшим губернатором Нью-Йорка Энддрю Куомо.

В результате Куомо был вынужден участвовать в выборах в качестве независимого кандидата. Он получил чуть больше сорока процентов голосов избирателей. За день до выборов в пользу кандидатуры Куомо высказался президент США Дональд Трамп.

Он пригрозил сократить федеральное финансирование Нью-Йорка, если на выборах мэра победит Мамдани, и одновременно призвал своих сторонников отдать голоса за Куомо. «Нравится вам Эндрю Куомо или нет, у вас на самом деле нет выбора. Вы должны проголосовать за него», - написал Трамп ранее в своей соцсети Truth Social.

По его словам, если Мамдани, которого он неоднократно называл коммунистом, победит, то Белый дом вряд ли выделит городу федеральные средства сверх предусмотренного законом минимума.

По завершении же выборов Трамп вновь выступил с заявлением в своей социальной сети. Сославшись на утверждения тех, кто проводит экзит-полл, глава Белого дома заявил, что «отсутствие Трампа в бюллетене для выборов и шатдаун стали двумя причинами, по которым республиканцы проиграли выборы сегодня вечером».

Между тем Мамдани раскритиковал поддержку Трампом своего оппонента. «Поддержка движения MAGA («Сделаем Америку снова великой» - ред.) для Эндрю Куомо отражает понимание Дональда Трампа, что это лучший мэр для него, - заявил Мамдани. - Они (Трамп и Куомо) имеют одних и тех же доноров, одно и то же узкое видение, и одно и то же чувство безнаказанности».

Радикально левые взгляды Мамдани вызывали опасение у многих традиционных демократов-центристов, опасающихся, что смещение Демократической партии влево лишит ее голосов самой крупного избирательного блока в США избирателей-центристов. Многие видные демократы публично не высказывались в поддержку его кандидатуры.

Среди других результатов выборов, привлекших всеобщее внимание, - избрание губернаторами двух крупных штатов - Вирджинии и Нью-Джерси женщин, членов Демократической партии Абигейл Спанбергер и Микки Шеррил. Многие комментаторы рассматривают их победу как свидетельство недовольства избирателей политикой Дональда Трампа. В частности, в штате Вирджиния живет много государственных служащих, потерявших работу в результате резкого сокращения штатов государственных структур, предпринятого Дональдом Трампом.

