В Баку стартует регенерация исторического района вокруг мечети Тəzə Pir - Госкомитет

Начальник Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана Риад Гасымов выступил с заявлением о начале процесса регенерации территории вокруг мечети Тəzə Pir — бывшего квартала «Советская».

Проект направлен на комплексное обновление центральной части города с сохранением её исторического облика и архитектурной идентичности.

Речь идёт о масштабной градостроительной трансформации, охватывающей территорию, охватывающую проспект Азербайджан и улицы Низами, Рзы Гулиева, Сулеймана Тагизаде, Набат Ашурбековой, Льва Толстого, Мирзы Фатали Ахундова, Чингиза Мустафаева и Мирзааги Алиева. Этот район станет продолжением программы комплексного обновления исторического центра Баку.

Как отметил Риад Гасымов, основная цель проекта заключается в том, чтобы обеспечить гармонию между сохранением исторической идентичности и внедрением современных архитектурных и планировочных решений. Регенерация призвана сформировать устойчивую, сбалансированную и человекоориентированную городскую среду, отвечающую современным стандартам качества жизни.

Особое внимание уделяется сохранению исторического наследия. Процесс обновления не рассматривается как разрушение прошлого — напротив, он направлен на восстановление и возрождение городской ткани. Такой подход демонстрирует, что развитие может стать естественным продолжением истории, раскрывая её потенциал в новых формах, соответствующих духу времени и запросам будущих поколений.

Проект реализуется в соответствии с международными принципами устойчивого развития и ревитализации исторических центров, успешно применяемыми в ведущих европейских столицах. Демонтаж будет касаться только аварийных и непригодных для восстановления зданий, в то время как все объекты, обладающие исторической и архитектурной ценностью, сохранятся и пройдут реставрацию.

На рассматриваемой территории расположено более семидесяти объектов, находящихся под государственной охраной, а также свыше пятидесяти зданий, представляющих архитектурно-культурную ценность. В целом сохранению и восстановлению подлежат более 120 строений, что подчёркивает стремление обеспечить преемственность архитектурного облика Баку и уважение к его историческому наследию.