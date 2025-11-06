Дедушка убитой мужем Гюльтекин: Она была замужем всего два месяца, он выпустил в спящую пять патронов - ВИДЕО

Как сообщал 1news.az, в Шамахы была застрелена девушка по имени Гюльтекин Тагиева.

Подозреваемым в убийстве является её муж, бывший сотрудник полиции Парвиз Тагиев.

Дедушка Г.Тагиевой сообщил, что его внучка вышла замуж всего два месяца назад:

«Внучка звонила и сказала, что её избивают и хотят убить. Мы пошли, забрали ребёнка. Вчера она пошла забрать свои вещи и вернулась. Сегодня утром внучка спала. Ее мать закрыла дверь и ушла. Ребёнок спал, а он пришёл с карабином: в обойме было 8 патронов, он выпустил в неё пять. Такой безбожности не может быть. Она была амужем всего два месяца».

Отметим, что супруги были двоюродными братом и сестрой.

По данным региональной группы пресс-службы МВД, местный житель П.Тагиев, ранее проходивший службу в полиции и уволившийся по собственному желанию, выстрелил из огнестрельного оружия в свою супругу Г.Эйналову. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.