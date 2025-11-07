В Баку наблюдаются пробки на 15 направлениях - ФОТО - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

4. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

8. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

9. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

11. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

12. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

13. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

14. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

15. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.