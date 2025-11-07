Вынесен приговор братьям-азербайджанцам, убившим байкера в Москве

За убийство московского байкера граждане Азербайджана получили по 17 и 12 лет.

Как передает “Коммерсантъ”, Московский городской суд приговорил гражданин Азербайджана Шахина Аббасова к 17 годам, его брата Шохрата к 12 годам колонии строгого режима за убийство московского байкера из-за спора о парковке.

Исахан Аббасов за укрывательство преступления и дачу взятки получил 8 лет.

Остальные фигуранты были освобождены из-под стражи в зале суда, так как отбыли назначенные сроки, пока находились в СИЗО.

Отца Шахина Аббасова Низами суд оправдал.

Инцидент произошел 17 апреля 2024 года. По данным следствия, Шахин Аббасов припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Шахин Аббасов со своим братом Шохратом нанесли молодому человеку несколько ударов ножом, от полученных ран тот умер в больнице.