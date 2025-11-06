Государственный экзаменационный центр пожертвовал Фонду Возрождения Карабаха 318 деревьев в поддержку озеленения Карабаха

6 ноября 2025 года в Государственном экзаменационном центре состоялось мероприятие, посвящённое Дню Победы, в котором приняли участие председатель Правления ГЭЦ Малейка Аббасзаде, председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, а также представители обоих учреждений и сотрудники ГЭЦ, участвовавшие в 44-дневной Отечественной войне.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики. Затем память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность нашей страны, была почтена минутой молчания.

Открывая мероприятие вступительным словом, председатель Правления ГЭЦ Малейка Аббасзаде отметила, что великолепная победа, одержанная во Второй Карабахской войне, стала источником гордости нашего народа: «Мы благодарны за эту историческую победу Верховному Главнокомандующему, господину Президенту Ильхаму Алиеву, нашим шехидам, ветеранам, солдатам и офицерам, доблестной азербайджанской армии. В нашей стране государственная поддержка семей шехидов и ветеранов является приоритетом, и они постоянно находятся в центре внимания руководства страны. В этой сфере Государственным экзаменационным центром также проводится соответствующая работа - членам семей лиц, ставших шехидами, а также ветеранам войны, оказывается практическая помощь в образовании, планировании и развитии будущей карьеры».

Председатель также подчеркнула важность поддержки каждым членом общества работ по восстановлению освобождённых территорий и отметила, что в поддержку озеленения Карабаха по случаю Дня Победы от имени каждого сотрудника ГЭЦ Фонду Возрождения Карабаха было пожертвовано 318 деревьев.

В своем выступлении председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, обратил внимание участников мероприятия на проводимые под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, крупномасштабные восстановительные работы на освобождённых территориях.

Р. Гаджиев отметил, что наряду с восстановлением городов и сел, а также инфраструктуры в этих районах особое значение уделяется также восстановлению экологического баланса.

Председатель Правления, отметил, что по сей день многие государственные структуры и компании сделали пожертвования в поддержку проектов Фонда Возрождения Карабаха.

Р.Гаджиев выразил благодарность коллективу Государственного экзаменационного центра во главе с М.Аббасзаде за вклад в восстановление экологического баланса в Карабахе, подчеркнув, что этот шаг является очередным проявлением солидарности нашего народа.

В конце мероприятия председатель Фонда поблагодарил весь коллектив Государственного экзаменационного центра за проявленную инициативу и вручил председателю Правления Малейке Аббасзаде специальный «Сертификат о пожертвовании».