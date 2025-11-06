 Государственный экзаменационный центр пожертвовал Фонду Возрождения Карабаха 318 деревьев в поддержку озеленения Карабаха | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Государственный экзаменационный центр пожертвовал Фонду Возрождения Карабаха 318 деревьев в поддержку озеленения Карабаха

First News Media19:40 - Сегодня
Государственный экзаменационный центр пожертвовал Фонду Возрождения Карабаха 318 деревьев в поддержку озеленения Карабаха

6 ноября 2025 года в Государственном экзаменационном центре состоялось мероприятие, посвящённое Дню Победы, в котором приняли участие председатель Правления ГЭЦ Малейка Аббасзаде, председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, а также представители обоих учреждений и сотрудники ГЭЦ, участвовавшие в 44-дневной Отечественной войне.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики. Затем память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность нашей страны, была почтена минутой молчания.

Открывая мероприятие вступительным словом, председатель Правления ГЭЦ Малейка Аббасзаде отметила, что великолепная победа, одержанная во Второй Карабахской войне, стала источником гордости нашего народа: «Мы благодарны за эту историческую победу Верховному Главнокомандующему, господину Президенту Ильхаму Алиеву, нашим шехидам, ветеранам, солдатам и офицерам, доблестной азербайджанской армии. В нашей стране государственная поддержка семей шехидов и ветеранов является приоритетом, и они постоянно находятся в центре внимания руководства страны. В этой сфере Государственным экзаменационным центром также проводится соответствующая работа - членам семей лиц, ставших шехидами, а также ветеранам войны, оказывается практическая помощь в образовании, планировании и развитии будущей карьеры».

Председатель также подчеркнула важность поддержки каждым членом общества работ по восстановлению освобождённых территорий и отметила, что в поддержку озеленения Карабаха по случаю Дня Победы от имени каждого сотрудника ГЭЦ Фонду Возрождения Карабаха было пожертвовано 318 деревьев.

В своем выступлении председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, обратил внимание участников мероприятия на проводимые под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, крупномасштабные восстановительные работы на освобождённых территориях.

Р. Гаджиев отметил, что наряду с восстановлением городов и сел, а также инфраструктуры в этих районах особое значение уделяется также восстановлению экологического баланса.

Председатель Правления, отметил, что по сей день многие государственные структуры и компании сделали пожертвования в поддержку проектов Фонда Возрождения Карабаха.

Р.Гаджиев выразил благодарность коллективу Государственного экзаменационного центра во главе с М.Аббасзаде за вклад в восстановление экологического баланса в Карабахе, подчеркнув, что этот шаг является очередным проявлением солидарности нашего народа.

В конце мероприятия председатель Фонда поблагодарил весь коллектив Государственного экзаменационного центра за проявленную инициативу и вручил председателю Правления Малейке Аббасзаде специальный «Сертификат о пожертвовании».

Поделиться:
791

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял делегацию НАТО - ФОТО

Общество

Государственный экзаменационный центр пожертвовал Фонду Возрождения Карабаха 318 ...

Политика

Джейхун Байрамов встретился с делегацией НАТО - ФОТО

Политика

Хикмет Гаджиев обсудил с британским торгпредом двусторонние отношения

Общество

Председатели COP29 и COP30 представили «Дорожную карту из Баку в Белен»

Государственный экзаменационный центр пожертвовал Фонду Возрождения Карабаха 318 деревьев в поддержку озеленения Карабаха

В Азербайджане 15-летняя девочка родила от 31-летнего мужчины

Таране Самедовой сократили срок наказания

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Эмин Агаларов встретился с президентом ОАЭ - ВИДЕО

Серийный вор украл 100 тысяч манатов и улетел за границу на отдых - ВИДЕО

В Хырдалане подросток погиб в результате падения с высотного здания

Жена Рамиза Мехтиева также освобождена от занимаемой должности

Последние новости

Завершились съемки художественного фильма «44» - ФОТО

Сегодня, 21:20

Председатель и член Президиума Боснии и Герцеговины поздравили президента Ильхама Алиева

Сегодня, 21:00

Председатели COP29 и COP30 представили «Дорожную карту из Баку в Белен»

Сегодня, 20:40

Трамп об уходе Пелоси из политики: Это большое событие для США

Сегодня, 20:20

Нэнси Пелоси заявила о завершении карьеры в Конгрессе США

Сегодня, 20:00

Государственный экзаменационный центр пожертвовал Фонду Возрождения Карабаха 318 деревьев в поддержку озеленения Карабаха

Сегодня, 19:40

В Азербайджане 15-летняя девочка родила от 31-летнего мужчины

Сегодня, 19:20

Джейхун Байрамов встретился с делегацией НАТО - ФОТО

Сегодня, 19:05

Азербайджан представлен на 43-й сессии ЮНЕСКО - ФОТО

Сегодня, 18:50

Скончался заслуженный артист Вахид Алиев

Сегодня, 18:35

Таране Самедовой сократили срок наказания

Сегодня, 18:20

В Карсе посажены 44 дерева в память о героях Отечественной войны - ФОТО

Сегодня, 18:05

Хикмет Гаджиев обсудил с британским торгпредом двусторонние отношения

Сегодня, 17:56

Спецпредставитель ЕС обсудила в Баку мирную повестку

Сегодня, 17:17

На скотных рынках ведутся интенсивные работы по реконструкции – ФОТО

Сегодня, 17:09

В Джебраильском районе в рамках проекта по восстановлению экосистем выпущены джейраны – ФОТО

Сегодня, 17:07

СМИ: США планируют развернуть военное присутствие на авиабазе в Дамаске

Сегодня, 17:00

В Баку прошла подготовка к параду в честь 5-й годовщины Победы - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:57

Обнародована ​​сумма НДС, возвращенного гражданам с начала года

Сегодня, 16:52

На этом маршруте в Баку начнут курсировать современные автобусы

Сегодня, 16:40
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10