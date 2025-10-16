Месяц информирования по кибербезопасности – «Остановись, подумай, уточни!»

Каждый год в октябре во многих странах мира проходит «Месяц информирования по кибербезопасности».

В рамках этой инициативы проводятся различные мероприятия, направленные на повышение осведомлённости общества в сфере кибербезопасности и на популяризацию правил «кибергигиены» среди граждан и организаций.

В последнее время в нашей стране всё чаще задаются одним из главных вопросов – как защититься от кибермошенников? В этом направлении при поддержке Центрального банка и Ассоциации банков Азербайджана финансовые учреждения реализуют многочисленные просветительские проекты.

Kapital Bank, который регулярно выступает с призывами против кибермошенничества, продолжает информировать своих клиентов в рамках «Месяца информирования по кибербезопасности».

Под девизом «Остановись, подумай, уточни!» банк призывает каждого быть так же внимательным в цифровом пространстве, как и в реальной жизни.

Главная цель мошенников – довести человека до состояния паники или спешки, не дав ему времени на обдумывание, и представить себя как лицо, предлагающее немедленное решение, чтобы втянуть жертву в ловушку. В такой момент самый важный шаг это не торопиться: остановиться, подумать и уточнить.

Для этого крайне важно знать следующие моменты.

Будьте внимательны к звонкам от якобы представителей банка. Особенно, если звонок поступает с зарубежного номера (не начинающегося с кода +994) или с номеров/аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях (например, WhatsApp). Помните, сотрудник банка не будет связываться с клиентом с личных аккаунтов в социальных сетях или с зарубежного номера. Если вам позвонили и потребовали назвать 16-значный PAN-номер, трёхзначный CVV-код карты, 4-значный OTP (одноразовый код), отправленный в SMS, либо FIN-код вашего удостоверения личности – можете быть уверены, с вами разговаривает мошенник, а не сотрудник банка.

Ни в коем случае не переходите по ссылкам, которые вам прислали. В противном случае вы рискуете потерять контроль над телефоном и предоставить злоумышленнику доступ ко всем приложениям, в том числе к банковским счётам.

Kapital Bank предоставляет возможность проверить, является ли звонивший действительно сотрудником банка.

Это можно сделать с помощью новой функции в мобильном приложении Birbank. Если вам поступил звонок якобы от имени Kapital Bank, вы можете попросить звонившего отправить подтверждение через приложение Birbank. Затем откройте приложение: если звонивший действительно является сотрудником банка, вы получите соответствующее уведомление в приложении, содержащее текст следующего содержания: «Уважаемый пользователь Birbank, подтверждаем, что лицо, предлагающее банковский продукт, является сотрудником нашего банка. Благодарим за доверие». При получении такого уведомления можно продолжать разговор.

В противном случае немедленно завершите звонок. Для пользователей, не пользующихся мобильным приложением, такое же уведомление отправляется через SMS.

Инвестиционные предложения могут быть опасны. Мошенники особенно активно выходят на связь через социальные сети и предлагают различные инвестиционные схемы. Часто обещают высокий доход при небольших первоначальных вложениях. Иногда небольшие выплаты действительно осуществляются, но в конечном итоге все вложенные средства присваиваются мошенниками, и граждане понимают, что их обманули.

Передача карты третьим лицам недопустима. В последнее время участились случаи мошенничества, когда обманутым лицам предлагают передать им банковские карты или их данные за вознаграждение. Мошенники предлагают получить карту в отделении банка или через цифровые каналы, а затем, за определённое вознаграждение, получают карту и её реквизиты и используют их для противоправных действий. Передача банковской карты другому лицу может иметь тяжёлые последствия: это означает кражу персональных данных, даёт мошенникам доступ к финансовым счётам владельца и позволяет им контролировать все банковские операции. Часто на имя обманутого человека совершаются незаконные финансовые операции. Кроме того, эти карты могут использоваться для «отмывания» похищенных средств. Важно помнить, что каждый гражданин несёт ответственность за операции, совершённые с его банковской картой. Передача карты третьему лицу порождает юридические обязательства владельца: в случае использования карты для незаконных операций её владелец может нести уголовную ответственность за последствия таких действий.

