 Месяц информирования по кибербезопасности – «Остановись, подумай, уточни!» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Месяц информирования по кибербезопасности – «Остановись, подумай, уточни!»

First News Media10:20 - Сегодня
Месяц информирования по кибербезопасности – «Остановись, подумай, уточни!»

Каждый год в октябре во многих странах мира проходит «Месяц информирования по кибербезопасности».

В рамках этой инициативы проводятся различные мероприятия, направленные на повышение осведомлённости общества в сфере кибербезопасности и на популяризацию правил «кибергигиены» среди граждан и организаций.

В последнее время в нашей стране всё чаще задаются одним из главных вопросов – как защититься от кибермошенников? В этом направлении при поддержке Центрального банка и Ассоциации банков Азербайджана финансовые учреждения реализуют многочисленные просветительские проекты.

Kapital Bank, который регулярно выступает с призывами против кибермошенничества, продолжает информировать своих клиентов в рамках «Месяца информирования по кибербезопасности».

Под девизом «Остановись, подумай, уточни!» банк призывает каждого быть так же внимательным в цифровом пространстве, как и в реальной жизни.

Главная цель мошенников – довести человека до состояния паники или спешки, не дав ему времени на обдумывание, и представить себя как лицо, предлагающее немедленное решение, чтобы втянуть жертву в ловушку. В такой момент самый важный шаг это не торопиться: остановиться, подумать и уточнить.

Для этого крайне важно знать следующие моменты.

Будьте внимательны к звонкам от якобы представителей банка. Особенно, если звонок поступает с зарубежного номера (не начинающегося с кода +994) или с номеров/аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях (например, WhatsApp). Помните, сотрудник банка не будет связываться с клиентом с личных аккаунтов в социальных сетях или с зарубежного номера. Если вам позвонили и потребовали назвать 16-значный PAN-номер, трёхзначный CVV-код карты, 4-значный OTP (одноразовый код), отправленный в SMS, либо FIN-код вашего удостоверения личности – можете быть уверены, с вами разговаривает мошенник, а не сотрудник банка.

Ни в коем случае не переходите по ссылкам, которые вам прислали. В противном случае вы рискуете потерять контроль над телефоном и предоставить злоумышленнику доступ ко всем приложениям, в том числе к банковским счётам.

Kapital Bank предоставляет возможность проверить, является ли звонивший действительно сотрудником банка.

Это можно сделать с помощью новой функции в мобильном приложении Birbank. Если вам поступил звонок якобы от имени Kapital Bank, вы можете попросить звонившего отправить подтверждение через приложение Birbank. Затем откройте приложение: если звонивший действительно является сотрудником банка, вы получите соответствующее уведомление в приложении, содержащее текст следующего содержания: «Уважаемый пользователь Birbank, подтверждаем, что лицо, предлагающее банковский продукт, является сотрудником нашего банка. Благодарим за доверие». При получении такого уведомления можно продолжать разговор.

В противном случае немедленно завершите звонок. Для пользователей, не пользующихся мобильным приложением, такое же уведомление отправляется через SMS.

Инвестиционные предложения могут быть опасны. Мошенники особенно активно выходят на связь через социальные сети и предлагают различные инвестиционные схемы. Часто обещают высокий доход при небольших первоначальных вложениях. Иногда небольшие выплаты действительно осуществляются, но в конечном итоге все вложенные средства присваиваются мошенниками, и граждане понимают, что их обманули.

Передача карты третьим лицам недопустима. В последнее время участились случаи мошенничества, когда обманутым лицам предлагают передать им банковские карты или их данные за вознаграждение. Мошенники предлагают получить карту в отделении банка или через цифровые каналы, а затем, за определённое вознаграждение, получают карту и её реквизиты и используют их для противоправных действий. Передача банковской карты другому лицу может иметь тяжёлые последствия: это означает кражу персональных данных, даёт мошенникам доступ к финансовым счётам владельца и позволяет им контролировать все банковские операции. Часто на имя обманутого человека совершаются незаконные финансовые операции. Кроме того, эти карты могут использоваться для «отмывания» похищенных средств. Важно помнить, что каждый гражданин несёт ответственность за операции, совершённые с его банковской картой. Передача карты третьему лицу порождает юридические обязательства владельца: в случае использования карты для незаконных операций её владелец может нести уголовную ответственность за последствия таких действий.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 119 филиал и 52 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.

На правах рекламы

Поделиться:
262

Актуально

Политика

Ильхам Алиев посетит Казахстан с государственным визитом

Lifestyle

Состоялась церемония прощания с Рамизом Гулиевым - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Xроника

Новый посол Нидерландов вручила верительные грамоты Президенту Азербайджана - ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял Исполнительного директора UN-Habitat - ФОТО

Общество

Пропал 66-летний житель Сабирабада

ВНИМАНИЮ тех, кто опаздывает на работу из-за неисправностей поездов

За 9 месяцев 2025 года оказано свыше 120 тысяч услуг по диагностике молочной железы

Фарман Гурбанлы: «В Карабахе более 1700 семей переселены в новые квартиры»

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Фотограф в Баку получил 4 суток ареста за незаконную деятельность и сопротивление полиции

Главврач Сабунчинского медицинского центра освобождена от должности

Вынесен приговор хирургу, оперировавшему Назрин Мансурлу

Россия освободила экс-директора Театра сатиры

Последние новости

Состоялась церемония прощания с Рамизом Гулиевым - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:20

Генсек НАТО оскорбил летчиков и моряков из России

Сегодня, 13:17

Глава МИД Финляндии пригласила премьера Грузии посмотреть на финский протест

Сегодня, 13:10

Пропал 66-летний житель Сабирабада

Сегодня, 13:02

В Швеции выдали ордер на арест возможного убийцы организатора акций с Кораном

Сегодня, 12:52

ВНИМАНИЮ тех, кто опаздывает на работу из-за неисправностей поездов

Сегодня, 12:47

За 9 месяцев 2025 года оказано свыше 120 тысяч услуг по диагностике молочной железы

Сегодня, 12:40

Новый посол Нидерландов вручила верительные грамоты Президенту Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 12:32

Турция подтвердила готовность содействовать дипломатии по Украине

Сегодня, 12:30

Президент Ильхам Алиев принял Исполнительного директора UN-Habitat - ФОТО

Сегодня, 12:28

Фарман Гурбанлы: «В Карабахе более 1700 семей переселены в новые квартиры»

Сегодня, 12:26

США будут следить, чтобы жителей Газы не принуждали уезжать

Сегодня, 12:23

Кино на неделю: Сиквел «Черного телефона» с Итаном Хоуком и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:20

Дорожная полиция предупреждает: Телефон за рулём - смертельно опасная привычка - ВИДЕО

Сегодня, 12:14

Ильхам Алиев посетит Казахстан с государственным визитом

Сегодня, 12:05

ВС Турции готовы принять участие в работе оперативной группы по Газе

Сегодня, 11:57

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с Рамизом Гулиевым

Сегодня, 11:53

В Армении дальнобойщики пригрозили парализовать движение по всей стране

Сегодня, 11:50

Концепция «15-минутного города» и «зеленая сеть»: В Зангилане внедряют новое градостроительство

Сегодня, 11:45

Эмин Гусейнов: «Ожидается возвращение 900 семей в Агдам в следующем месяце»

Сегодня, 11:30
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10