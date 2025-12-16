В Азербайджане могут запретить электронные сигареты

В Азербайджане могут ввести запрет на электронные сигареты.

Это нашло отражение в предлагаемом изменении в Закон «О табаке и табачных изделиях», который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, экономической политике, промышленности и предпринимательству, а также по труду и социальной политике.

Согласно проекту, запрещается импорт, экспорт, производство, хранение, оптовая и розничная продажа, а также использование электронных сигарет и их компонентов.

Источник: Qafqazinfo