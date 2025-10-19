МИД Германии отзовет посла из Грузии

Министерство иностранных дел (МИД) Германии отзовет своего посла из Грузии.

Об этом сообщает Telegram-канал Haqqin.az со ссылкой на ведомство.

«В течение многих месяцев грузинское руководство резко высказывается против Евросоюза (ЕС), Германии и лично посла Германии [Питера] Фишера. Поэтому МИД Германии принял решение отозвать посла Фишера для консультаций о дальнейших шагах», — сказано в заявлении.

Отмечается, что 20 октября Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит вопрос о Грузии.