Политика

Дело Рамиза Мехтиева: Захид Орудж ответил на обвинения в его адрес

First News Media15:00 - Сегодня
Дело Рамиза Мехтиева: Захид Орудж ответил на обвинения в его адрес

Председатель Комитета по правам человека Милли Меджлиса, руководитель Центра социальных исследований Захид Орудж прокомментировал статьи, опубликованные в местных СМИ на тему предательства в действиях Рамиза Мехтиева, в которых в негативном ключе упоминается и его имя.

Как передает 1news.az, З.Орудж опубликовал в соцсетях заявление, назвав эти обвинения клеветой.

В частности, в заявлении отмечено:

«Опубликованная против меня клевета, в том числе и с упоминанием имени моего отца, которого нет в живых уже 36 лет, стремление оклеветать и очернить путь, которому мы верно и с честью следуем вот уже 25 лет, пути и идеалов Великого Лидера Гейдара Алиева и победоносного Лидера Ильхама Алиева, не смогут удержать нас от служения нашему государству, народу и, в конечном счете, нашей Победе - не оглядываясь назад, неустанно и до последнего вздоха.

С 1993 года и по сей день мы едины – мы разные, и многих это беспокоило. Более того, порой многие считали наш почерк угрозой своим интересам. Однако сейчас, когда мы видим тяжкие государственные преступления Рамиза Мехтиева и клевету, направленную на нас в статье о нём, мы не можем молчать.

Независимо от его личности, попытка государственного переворота и государственная измена заслуживает самого сурового наказания. Однако каждый должен сам ответить за свои поступки и ответит за них. Предательство в отношении государства и господина Президента не может быть прощено. Именно поэтому два дня назад мы заявили: предательство не имеет политической принадлежности и возраста. Особенно покушение, организованное при сговоре с иностранной разведкой, не может быть оправдана.

Однако те, кто «бросал камни» в государства в 2003 году, теперь используют это оружие, чтобы очернить имя Захида Оруджа, который служил государству преданно и достойно.

Услышьте и знайте – мы не участвовали ни в каких секретных проектах, встречах, связях с иностранными разведывательными центрами или планах против нашего государства, мы никого не считали «отцом», мы не прятались в тени кого-либо и не состояли в клане, племени, группировке или политическом союзе, наконец, мы не создавали ложный образ для кого-либо и не служили их коварным планам. Этого никогда не может быть... Мы заверяем в этом всей душой.

Мы трудились как простые рабочие в тех областях, которые были доверены нам государством: и днем, и ночью, неустанно работали, служа одной цели.

Следуя одному пути политических убеждений, мы всегда пользовались высоким доверием уважаемого господина Президента. Это - самая большая опора за служение высоким идеалам.

Пусть все знают – даже если есть хоть малейшее сомнение, пусть верят – я, Захид Орудж, не являюсь автором ни одного дела, которое могло бы стать поводом для подобных наветов.

Напротив, мы сделали всё, что может сделать представитель мозгового центра и политик – достойно служили Президенту и государству.

Мы уверены, что им не удастся унизить нас в глазах Лидера клеветой и злословием…»

Следует отметить, что в вчера в СМИ были опубликованы статьи, в которых утверждалось, что Захид Орудж является одной из ключевых фигур Рамиза Мехтиева, что он пытается создать из него образ «государственного деятеля» и называет его своим «отцом».

