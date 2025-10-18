Мехрибан Алиева в Ватикане: Азербайджан демонстрирует силу гуманитарной дипломатии

В эпоху, когда в мире растет разобщенность, а диалог культур нередко уступает место недоверию, Азербайджан вновь подает пример.

Визит Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в Ватикан стал событием, выходящим за рамки традиционного протокольного визита. Это - символ укрепляющегося гуманитарного измерения азербайджанской внешней политики, яркое проявление уважения Баку к мировому культурному наследию и подтверждение миротворческой миссии страны как государства, объединяющего религии, культуры и цивилизации.

Визит Мехрибан Алиевой в Ватикан - это послание миру: взаимное уважение, толерантность и гуманизм остаются основой международных отношений, если за ними стоят искренность и вера в общие ценности.

Гуманитарная дипломатия как стратегический инструмент

Азербайджан давно превратил гуманитарную дипломатию в важнейший элемент своей внешней политики. Под руководством президента Ильхама Алиева и при активном участии Мехрибан Алиевой страна демонстрирует уникальную способность объединять Восток и Запад, исламский и христианский мир.

Фонд Гейдара Алиева реализует десятки международных проектов в области культуры, науки и образования - от восстановления памятников исламской архитектуры до реставрации соборов, базилик и библиотек в Европе. Реставрационные проекты, поддержанные Фондом в Ватикане, Париже, Риме и Венеции, получили высокую международную оценку.

Азербайджан не только защищает собственное культурное наследие, но и вносит вклад в сохранение мирового достояния. Эти инициативы - не просто акты благотворительности, а выражение философии Баку: культура не имеет границ, а сохранение её ценностей- общий долг человечества. Именно поэтому визит Мехрибан Алиевой в Ватикан воспринимается как дипломатический шаг и послание миру: толерантность здесь - не лозунг, а часть национальной идентичности.

Диалог культур и религий: азербайджанская модель

Азербайджан по праву считается одной из немногих стран, где на протяжении веков мирно сосуществуют представители разных конфессий. Мечети, церкви и синагоги стоят рядом, а религиозные праздники отмечаются с одинаковым уважением.

Именно этот опыт межрелигиозного согласия делает Азербайджан важным партнером для Ватикана. В мире, где растет уровень ксенофобии и религиозной нетерпимости, Баку предлагает практическую модель сосуществования, построенную на взаимоуважении, солидарности и равноправии.

Прием Мехрибан Алиевой в Ватикане на высоком уровне стал актом признания роли Азербайджана как ответственного и надежного партнера в международных гуманитарных и культурных процессах.

На встрече с Папой Римским Львом XIV был отмечен многолетний опыт двустороннего сотрудничества между Ватиканом и Азербайджаном. Папа Римский подчеркнул значительное развитие отношений благодаря инициативам Мехрибан Алиевой, поблагодарил ее и Фонд Гейдара Алиева за вклад в межрелигиозный и межцивилизационный диалог. Глава Святого Престола также выразил заинтересованность в продолжении реализации совместных проектов и передал благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за выделенный участок земли под строительство второй католической церкви.

Мехрибан Алиева отметила, что двусторонние связи между Азербайджаном и Ватиканом активно развиваются. Фонд Гейдара Алиева реализует проекты в сфере реставрации, научных исследований и культурного обмена, а после успешного завершения ряда инициатив начата реализация новых программ, направленных на расширение сотрудничества со Святым Престолом.

Реставрационные и культурные проекты

Программа визита была насыщенной. Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия проекта реставрации катакомб Святой Коммодиллы, а также ознакомилась с результатами реставрации катакомб Святых Марчеллино и Пьетро и Святого Себастьяна.

Она также посетила базилики Святого Павла и Святого Петра в Ватикане, где проводятся реставрационные работы при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Эти проекты символизируют вклад Азербайджана в сохранение мирового культурного наследия.

В рамках визита Первый вице-президент ознакомилась с деятельностью крупнейшей в Европе педиатрической больницы Bambino Gesu, где реализуется сотрудничество, начатое после подписания в сентябре Меморандума о взаимопонимании между Фондом Гейдара Алиева, Министерством здравоохранения Азербайджана и больницей Святого Престола. Партнерство открывает возможности для развития медицины в Азербайджане - в лечении редких заболеваний, молекулярной генетике и клинической диагностике, позволяет азербайджанским специалистам перенимать передовой опыт, проходить обучение и участвовать в совместных исследованиях, укрепляя научно-медицинский потенциал страны.

В рамках визита Первый вице-президент провела встречи с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, президентом Губернаторства Ватикана монахиней Раффаэллой Петрини и архипресвитером Базилики Святого Павла кардиналом Джеймсом Харви.

Мехрибан Алиева на встрече с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином подчеркнула, что Азербайджан сочетает ценности религиозной толерантности и мультикультурализма, что отражается как в государственной политике, так и в повседневной жизни общества. Первый вице-президент отметила значительный потенциал для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Государственный секретарь Ватикана выразил глубокую признательность Азербайджанскому государству, лично Президенту Ильхаму Алиеву за усилия по выводу отношений на нынешний уровень.

Говоря о проектах, успешно реализуемых при поддержке Фонда Гейдара Алиева, он высоко оценил это сотрудничество. Кардинал также коснулся образцовых отношений между действующей в Азербайджане католической общиной и государством, подчеркнув важность укрепления сотрудничества между нашими странами. «Строительство второй католической церкви в Баку – очень радостное событие, за которое мы благодарны Азербайджану. Это еще одно свидетельство заботы и уважения, проявляемых в Вашей стране ко всем религиям. В этом смысле Азербайджан служит примером для многих стран», - сказал он.

В рамках визита Мехрибан Алиева также посетила Ватиканскую апостольскую библиотеку, где в 2013–2014 годах при поддержке Фонда Гейдара Алиева были отреставрированы и оцифрованы 75 рукописей, имеющих большое значение для истории и культуры Азербайджана, включая сохранение тюркоязычного наследия.

Еще одним значимым событием визита стало официальное открытие административного офиса посольства Азербайджана при Святом Престоле. В мероприятии приняли участие Первый вице-президент Мехрибан Алиева и государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Административный офис посольства расположен на Виа Кончилиационе - главной улице, ведущей к Базилике Святого Петра, в непосредственной близости к Апостольскому дворцу Ватикана. Здесь также находятся официальные учреждения Ватикана, административные офисы ряда посольств, аккредитованных при Святом Престоле.

Учитывая, что Святой Престол является духовным и идеологическим центром для более миллиарда католиков во всем мире, деятельность дипломатического представительства Азербайджана здесь имеет особое значение с точки зрения донесения реалий нашей страны до мировой общественности.

Гуманитарная дипломатия как сила страны

Официальный визит Мехрибан Алиевой в Ватикан, встречи с Папой Римским и поддержка Азербайджаном восстановления католического наследия демонстрируют приверженность страны межконфессиональному диалогу и сотрудничеству между культурами и цивилизациями, а также продвижению ценностей мира, взаимного уважения и культурного сотрудничества.

В мире, где конфликты и культурные разногласия становятся все более острыми, Азербайджан показывает иной путь. Сила страны заключается в ее способности превращать толерантность и уважение к многообразию в живую, исторически сложившуюся практику, а не в пустой лозунг. Гуманитарная дипломатия Баку - это мост между цивилизациями, инструмент мира и доверия, который находит отклик в сердцах миллионов людей по всему миру и подтверждает: настоящая мощь государства измеряется не только экономикой или армией, но и умением объединять людей через культуру, веру и гуманизм.