 Мехрибан Алиева в Ватикане: Азербайджан демонстрирует силу гуманитарной дипломатии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Мнение

Мехрибан Алиева в Ватикане: Азербайджан демонстрирует силу гуманитарной дипломатии

Себа Агаева13:19 - Сегодня
Мехрибан Алиева в Ватикане: Азербайджан демонстрирует силу гуманитарной дипломатии

В эпоху, когда в мире растет разобщенность, а диалог культур нередко уступает место недоверию, Азербайджан вновь подает пример.

Визит Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в Ватикан стал событием, выходящим за рамки традиционного протокольного визита. Это - символ укрепляющегося гуманитарного измерения азербайджанской внешней политики, яркое проявление уважения Баку к мировому культурному наследию и подтверждение миротворческой миссии страны как государства, объединяющего религии, культуры и цивилизации.

Визит Мехрибан Алиевой в Ватикан - это послание миру: взаимное уважение, толерантность и гуманизм остаются основой международных отношений, если за ними стоят искренность и вера в общие ценности.

Гуманитарная дипломатия как стратегический инструмент

Азербайджан давно превратил гуманитарную дипломатию в важнейший элемент своей внешней политики. Под руководством президента Ильхама Алиева и при активном участии Мехрибан Алиевой страна демонстрирует уникальную способность объединять Восток и Запад, исламский и христианский мир.

Фонд Гейдара Алиева реализует десятки международных проектов в области культуры, науки и образования - от восстановления памятников исламской архитектуры до реставрации соборов, базилик и библиотек в Европе. Реставрационные проекты, поддержанные Фондом в Ватикане, Париже, Риме и Венеции, получили высокую международную оценку.

Азербайджан не только защищает собственное культурное наследие, но и вносит вклад в сохранение мирового достояния. Эти инициативы - не просто акты благотворительности, а выражение философии Баку: культура не имеет границ, а сохранение её ценностей- общий долг человечества. Именно поэтому визит Мехрибан Алиевой в Ватикан воспринимается как дипломатический шаг и послание миру: толерантность здесь - не лозунг, а часть национальной идентичности.

Диалог культур и религий: азербайджанская модель

Азербайджан по праву считается одной из немногих стран, где на протяжении веков мирно сосуществуют представители разных конфессий. Мечети, церкви и синагоги стоят рядом, а религиозные праздники отмечаются с одинаковым уважением.

Именно этот опыт межрелигиозного согласия делает Азербайджан важным партнером для Ватикана. В мире, где растет уровень ксенофобии и религиозной нетерпимости, Баку предлагает практическую модель сосуществования, построенную на взаимоуважении, солидарности и равноправии.

Прием Мехрибан Алиевой в Ватикане на высоком уровне стал актом признания роли Азербайджана как ответственного и надежного партнера в международных гуманитарных и культурных процессах.

На встрече с Папой Римским Львом XIV был отмечен многолетний опыт двустороннего сотрудничества между Ватиканом и Азербайджаном. Папа Римский подчеркнул значительное развитие отношений благодаря инициативам Мехрибан Алиевой, поблагодарил ее и Фонд Гейдара Алиева за вклад в межрелигиозный и межцивилизационный диалог. Глава Святого Престола также выразил заинтересованность в продолжении реализации совместных проектов и передал благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за выделенный участок земли под строительство второй католической церкви.

Мехрибан Алиева отметила, что двусторонние связи между Азербайджаном и Ватиканом активно развиваются. Фонд Гейдара Алиева реализует проекты в сфере реставрации, научных исследований и культурного обмена, а после успешного завершения ряда инициатив начата реализация новых программ, направленных на расширение сотрудничества со Святым Престолом.

Реставрационные и культурные проекты

Программа визита была насыщенной. Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия проекта реставрации катакомб Святой Коммодиллы, а также ознакомилась с результатами реставрации катакомб Святых Марчеллино и Пьетро и Святого Себастьяна.

Она также посетила базилики Святого Павла и Святого Петра в Ватикане, где проводятся реставрационные работы при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Эти проекты символизируют вклад Азербайджана в сохранение мирового культурного наследия.

В рамках визита Первый вице-президент ознакомилась с деятельностью крупнейшей в Европе педиатрической больницы Bambino Gesu, где реализуется сотрудничество, начатое после подписания в сентябре Меморандума о взаимопонимании между Фондом Гейдара Алиева, Министерством здравоохранения Азербайджана и больницей Святого Престола. Партнерство открывает возможности для развития медицины в Азербайджане - в лечении редких заболеваний, молекулярной генетике и клинической диагностике, позволяет азербайджанским специалистам перенимать передовой опыт, проходить обучение и участвовать в совместных исследованиях, укрепляя научно-медицинский потенциал страны.

В рамках визита Первый вице-президент провела встречи с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, президентом Губернаторства Ватикана монахиней Раффаэллой Петрини и архипресвитером Базилики Святого Павла кардиналом Джеймсом Харви.

Мехрибан Алиева на встрече с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином подчеркнула, что Азербайджан сочетает ценности религиозной толерантности и мультикультурализма, что отражается как в государственной политике, так и в повседневной жизни общества. Первый вице-президент отметила значительный потенциал для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Государственный секретарь Ватикана выразил глубокую признательность Азербайджанскому государству, лично Президенту Ильхаму Алиеву за усилия по выводу отношений на нынешний уровень.

Говоря о проектах, успешно реализуемых при поддержке Фонда Гейдара Алиева, он высоко оценил это сотрудничество. Кардинал также коснулся образцовых отношений между действующей в Азербайджане католической общиной и государством, подчеркнув важность укрепления сотрудничества между нашими странами. «Строительство второй католической церкви в Баку – очень радостное событие, за которое мы благодарны Азербайджану. Это еще одно свидетельство заботы и уважения, проявляемых в Вашей стране ко всем религиям. В этом смысле Азербайджан служит примером для многих стран», - сказал он.

В рамках визита Мехрибан Алиева также посетила Ватиканскую апостольскую библиотеку, где в 2013–2014 годах при поддержке Фонда Гейдара Алиева были отреставрированы и оцифрованы 75 рукописей, имеющих большое значение для истории и культуры Азербайджана, включая сохранение тюркоязычного наследия.

Еще одним значимым событием визита стало официальное открытие административного офиса посольства Азербайджана при Святом Престоле. В мероприятии приняли участие Первый вице-президент Мехрибан Алиева и государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Административный офис посольства расположен на Виа Кончилиационе - главной улице, ведущей к Базилике Святого Петра, в непосредственной близости к Апостольскому дворцу Ватикана. Здесь также находятся официальные учреждения Ватикана, административные офисы ряда посольств, аккредитованных при Святом Престоле.

Учитывая, что Святой Престол является духовным и идеологическим центром для более миллиарда католиков во всем мире, деятельность дипломатического представительства Азербайджана здесь имеет особое значение с точки зрения донесения реалий нашей страны до мировой общественности.

Гуманитарная дипломатия как сила страны

Официальный визит Мехрибан Алиевой в Ватикан, встречи с Папой Римским и поддержка Азербайджаном восстановления католического наследия демонстрируют приверженность страны межконфессиональному диалогу и сотрудничеству между культурами и цивилизациями, а также продвижению ценностей мира, взаимного уважения и культурного сотрудничества.

В мире, где конфликты и культурные разногласия становятся все более острыми, Азербайджан показывает иной путь. Сила страны заключается в ее способности превращать толерантность и уважение к многообразию в живую, исторически сложившуюся практику, а не в пустой лозунг. Гуманитарная дипломатия Баку - это мост между цивилизациями, инструмент мира и доверия, который находит отклик в сердцах миллионов людей по всему миру и подтверждает: настоящая мощь государства измеряется не только экономикой или армией, но и умением объединять людей через культуру, веру и гуманизм.

Поделиться:
567

Актуально

Мнение

Мехрибан Алиева в Ватикане: Азербайджан демонстрирует силу гуманитарной ...

Xроника

Мехрибан Алиева приняла участие в открытии административного офиса посольства ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев: Отношения Казахстана с Азербайджаном - пример братства и ...

Общество

Стартовал приём заявок на участие в конкурсе EY «Предприниматель года 2026» - ФОТО

Мнение

Мехрибан Алиева в Ватикане: Азербайджан демонстрирует силу гуманитарной дипломатии

Свободный Худаферин. Пять лет со дня освобождения от оккупации

Азербайджан отмечает День восстановления независимости

Антицерковная кампания в Армении: «дело священников» выходит на новый уровень

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Пять лет свободы. Сегодня день города Физули

Реэкспорт и иллюзии процветания: как Армения пытается играть на два фронта

Саммит мира по Ближнему Востоку. Азербайджан - в центре мировой дипломатии

От эскиза до Виндзора: художник о работе, подаренной Карлу III - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

Последние новости

Антимонархисты требуют суда над британским принцем Эндрю

Сегодня, 15:41

Какой будет погода в воскресенье?

Сегодня, 15:35

Иран сообщил ООН о прекращении действия резолюции по ядерной сделке

Сегодня, 15:31

На похоронах экс-премьера Кении пострадали сотни человек

Сегодня, 15:27

Спасательная операция в Баку: юношу извлекли из подъемника в магазине - ВИДЕО

Сегодня, 15:21

МИД Румынии: «Румыния и Азербайджан являются ключевыми партнерами»

Сегодня, 15:12

В Баку грузовик загорелся прямо на дороге

Сегодня, 15:02

В Баку проходит 25-я юбилейная Республиканская выставка-ярмарка пчеловодческой продукции

Сегодня, 14:47

В Китае девять влиятельных военных лишены званий и исключены из Компартии

Сегодня, 14:31

В Сабирабадском районе человек утонул в водоканале

Сегодня, 14:15

Мирзоян: Считаю, что в ближайшие недели и месяцы мы добьёмся ощутимого прогресса

Сегодня, 14:07

Министерство нацобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем восстановления государственной независимости

Сегодня, 13:57

Скончался житель Загаталы, выживший в авиакатастрофе AZAL

Сегодня, 13:47

СМИ: Трамп на встрече с Зеленским был жестким

Сегодня, 13:43

Всемирная туристская организация объявила Хыналыг «Лучшим туристическим селом»

Сегодня, 13:27

Мехрибан Алиева в Ватикане: Азербайджан демонстрирует силу гуманитарной дипломатии

Сегодня, 13:19

Афганистан и Пакистан анонсировали мирные переговоры

Сегодня, 13:11

Мирзоян: Подача заявки Армении на вступление в ЕС зависит от многих факторов

Сегодня, 12:56

В Астане состоится второе заседание азербайджано-казахстанского Высшего межгосударственного совета

Сегодня, 12:41

Президент Ильхам Алиев: Укрепляется инвестиционное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном

Сегодня, 12:25
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10