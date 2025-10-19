На Аллее Славы в Баку зажглась звезда Таира Салахова – ФОТО

На Аллее звезд Sea Breeze Walk of Fame открыта звезда выдающегося азербайджанского художника Таира Салахова.

18 октября в городе-курорте Sea Breeze состоялась торжественная церемония открытия именной звезды народного художника Азербайджана и СССР Таира Салахова. Основоположник сурового стиля в живописи, Таир Салахов был удостоен многочисленных государственных и международных наград, оставив после себя значительное культурное наследие.

Звезду открыли дочь Таира Салахова, художник, скульптор и галерист Айдан Салахова, а также его внуки - Дан Султанов и Кайхан Салахов.

«Он творил в Нардаране и прославил Нардаран на весь мир. Это была его точка энергии, опоры и вдохновения. Мы счастливы, что звезда его будет здесь» - заявил на мероприятии Д.Салахов, рассказавший, что его знаменитый дедушка мог часами работать без остановки - с невероятной сосредоточенностью и вдохновением.

Также в рамках мероприятия в арт-центре Nine Senses открылся показ видеоархивных материалов о жизни и творчестве мастера, подготовленных художником Кайханом Салаховым: были представлены картины Таира Салахова, его интервью, а также кадры из дома в Нардаране, где художник создавал свои работы. В фильме он делится воспоминаниями о значимых моментах своей жизни, историями создания альбомов и картин - от собирательного образа “женщин Абшерона”, напряженно ожидающих своих мужей, отцов и братьев на Каспийском берегу, до знаменитых портретов Гара Гараева и Фикрета Амирова.

Подчеркнем, что видеопоказ будет открыт для широкой публики 19 октября с 10:00 до 18:30 в зале «В» арт-центра Nine Senses - вход свободный.

Sea Breeze Walk of Fame – первая и единственная в Азербайджане Аллея звёзд, посвящённая выдающимся деятелям культуры и искусства. Сегодня здесь увековечены 38 имён, включая Муслима Магомаева, Дэвида Фостера, Рустама и Максуда Ибрагимбековых, Вагифа Мустафа Заде, Анара Мамедханова и других. Аллея продолжает пополняться новыми именами, отражая признание вклада выдающихся личностей в мировую культуру и искусство.