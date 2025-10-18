 Рамиз Мехтиев исключен из состава Совета безопасности | 1news.az | Новости
Политика

Рамиз Мехтиев исключен из состава Совета безопасности

First News Media16:15 - Сегодня
Рамиз Энвер оглу Мехтиев исключен из состава Совета безопасности Азербайджанской Республики.

По информации, полученной AПA, указ об этом подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Отметим, Рамиз Мехтиев был включён в состав Совета безопасности указом Президента Азербайджана от 23 октября 2019 года.

В настоящее время Рамиз Мехтиев обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретённого преступным путём) Уголовного кодекса Азербайджана.

Сабаильский районный суд Баку 14 октября этого года вынес решение по уголовному делу в отношении Рамиза Энвер оглу Мехтиева.

Согласно решению суда, судебный орган избрал в его отношении меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца.

2201

