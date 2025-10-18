Рамиз Мехтиев исключен из состава Совета безопасности
Рамиз Энвер оглу Мехтиев исключен из состава Совета безопасности Азербайджанской Республики.
По информации, полученной AПA, указ об этом подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Отметим, Рамиз Мехтиев был включён в состав Совета безопасности указом Президента Азербайджана от 23 октября 2019 года.
В настоящее время Рамиз Мехтиев обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретённого преступным путём) Уголовного кодекса Азербайджана.
Сабаильский районный суд Баку 14 октября этого года вынес решение по уголовному делу в отношении Рамиза Энвер оглу Мехтиева.
Согласно решению суда, судебный орган избрал в его отношении меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца.