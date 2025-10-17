Сына Каддафи отпустили под залог в $11 млн долларов

Суд Ливана постановил освободить из-под стражи под залог в 11 млн долларов Ганнибала Каддафи - сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи (1942–2011).

Как передает AP, такое решение принял следственный судья после проведенного 17 октября допроса во Дворце правосудия.

50-летний сын Каддафи находится под арестом в Ливане с 2015 года.

Он был похищен боевиками движения “Амаль” из соседней Сирии, где жил в качестве политического изгнанника, а затем передан в руки ливанских правоохранительных органов.

В 2017 году подсудимому было предъявлено обвинение в сокрытии информации о пропавшем в 1978 году в Ливии шиитском имаме Мусе Садре.