Гурбан Гурбанов: «Карабах» - мой второй дом, а может и первый» - ВИДЕО

В этом году мы, возможно, видим больше плодов нашего многолетнего труда.

Об этом заявил главный тренер клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов в интервью телеканалу Haber Global.

По словам Гурбанова, резонанс, который вызывают успехи команды "Карабах" в Европе и Турции, является мощным стимулом для всех членов клуба.

Гурбанов, находящийся у руля "Карабаха" уже 17 лет, также подчеркнул, что не планирует покидать клуб:

"Это мой второй дом, а может быть, и первый, потому что здесь я провожу больше времени. Однако в будущем все может произойти. На данный момент у меня нет мыслей о переходе в более крупный клуб".

Источник: Oxu.Az