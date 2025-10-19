В Лувре произошло ограбление

Один из старейших музеев мира французский Лувр ограбили, в данный момент ведутся следственные действия.

Об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати на своей странице в соцсети X.

«Сегодня утром на открытии Лувра произошло ограбление. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полицией. Ведется расследование», — написала она.

Администрация музея закрыла его для посещения.

Как пишет Le Parisien со ссылкой на предварительные данные расследования, преступники, полностью скрывая лица, проникли в здание на берегу Сены, где велись строительные работы. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы напрямую попасть в комнату, находившуюся в галерее «Аполлон».

Разбив окна, двое мужчин проникли в здание, а третий остался снаружи. Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: ожерелье, брошь, тиару и многое другое.

По данным источника газеты, знаменитый «Регент», самый крупный бриллиант коллекции, весом более 140 карат, не был украден. Ущерб еще предстоит оценить.

Источник: Газета