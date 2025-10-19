Роналду — первый футболист в истории, забивший 800 голов на клубном уровне

Гол нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, забитый в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фатехом» (5:1), стал для него 800-м на клубном уровне.

40-летний форвард является первым футболистом в истории, достигшим этого показателя.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» забил 450 голов за мадридский «Реал», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 101 — в составе «Ювентуса», 99 — за «Аль-Наср» и пять голов — в составе «Спортинга».

Всего за карьеру на текущий момент португалец отметился 949 забитыми мячами за клуб и сборную.

Действующее трудовое соглашение Роналду с «Аль-Насром» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.